Od 3. marta počinje upis u prve razrede osnovnih škola u Tuzli

Upis u prve razrede osnovnih škole u Tuzli počinje 3. marta i traje do 6. marta 2020. godine. Za upis je potrebna sljedeća dokumentacija:

Potvrda o mjestu prebivališta djeteta (CIPS), ljekarsko uvjerenje djeteta, izvod iz matične knjige (rodni list) djeteta, kao i rodni list jednog od roditelja ili staratelja.

Školski obveznici su djeca koja do 1. septembra 2020. godine navršavaju šest godina. Za djecu koja nisu boravila u predškolskim ustanovama od 6. aprila do 19. juna bit će organizovan obavezan vid predškolskog odgoja i obrazovanja u prostorijama škola. Za obavezan vid predškolskog odgoja, roditelji prilikom upisa djeteta u prvi razred trebaju dostaviti izvod iz matične knjige rođenih za dijete (kopiju) i kopiju ljekarskog uvjerenja kao i Pedagoški karton.