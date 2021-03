Od aprilskog roka online prijava ispita na UNTZ

Online prijava ispita na Univerzitetu u Tuzli do sada je bila samo želja studenata. Od aprilskog roka postat će stvarnost jer Informatički sektor Univerziteta u Tuzli priprema pilot projekat. Studentima će tako konačno biti omogućeno da ispite prijave online čime štede vrijeme, ali i novac.

”Uvijek je bilo nekih nedorečenosti, ali sada je drugačije… Sada je oformljena grupa koja je dobila zadatak da izradi, kako je to nazvano, pilot projekat. To će početi funkcionisati sredinom marta ove godine i preko tog programa studenti će moći prijaviti ispite,” rekla je za RTV Slon Amila Omersoftić, predsjednica SPUT-a.

Tuzlanski univerzitet je najveći univerzitet u BiH koji nema regulisano online prijavljivanje ispita, a studenti svaku prijavu plaćaju, čekajući u redovima ispred Skriptarnice.

”To je prije svega u današnjem periodu značajno jer ćemo izbjeći gužve, okupljanja. Recimo studentima Filozofskog fakulteta je bilo nezgodno da dolaze u drugi dio grada do Skriptarnice. Na drugim Univerzitetima se taj ISS se ustvari plaća to su sredstva koja bi platili za papire. To je naknada za ISS, tako to funkcioniše… u svakom slučaju olakšavajuća okolnost jer student može iz svoje kuće vidjeti stanje svojih prijava ispita, ima uvid u sve,” dodaju iz SPUT-a.

Nakon ovog pilot projekta na Univerzitetu u Tuzli doći će do uvođenja Informacionog studentskog servisa. To se očekuje naredne akademske godine, a ISS bi riješio problem prijave ispita, omogućio bi online predavanja zahtjeva za uvjerenja iz studentske službe, praćenje rezultata i to će biti jedinstveno mjesto za sve informacije koje su studentima bitne.