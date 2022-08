Od danas u primjeni carinjenje bez papira

Od danas je u BiH počela primjena novog Zakona o carinskoj politici, a s njim i primjena novog provoznog kompjuterizovanog sistema NCTS, što podrazumijeva carinjene bez papira. Špediteri robe ne mogu više ovjeravati svoje provozne carinske prijave bez kvalifikovanog digitalnog potpisa, koji izdaje Uprava za indirektno oporezivanje BIH. Iz Uprave pozivaju privrednike koji učestvuju u provoznom postuku da ukoliko to do sada nisu učinili, apliciraju za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa. Kako ističu procedura je vrlo jednostavna.

“U skladu sa samim mjestom gdje privrednici imaju svoje firme apliciraju u nadležni regionalni centar u IT odsjek tu dobijaju sve što je neophodno da bi imali digitalni kvalifikovani potpis i nakon toga sve svoje provozne carinske prijave će isključivo slati elektronski u sistem UIO i ovjeravati ih tim novim digitalnim kvalifikovanim potpisom” kaže Ratko Kovačević, portparol UIO BiH

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH ističu da primjena novog kompjuterizovanog sistema NCTS, koji će se prvu godinu dana primjenjivati na nacionalnom nivou ima brojne prednosti.

“To znači uštedu i vremena i troškova ubrzanje roba će se desiti pogotovo provoza a posebno kada BIH postane punopravna članica ove konvecije je praktično određeni izvoz roba kada bude iišao iz BIH jer taj izvoz kada se unese u carinski sistem sve carinske službe zemalja kroz koje ta pošiljka prelazi će automatski vidjeti o čemu se radi i ta roba će i što će značiti puno manje zadržavanja na bilo kojem graničnom prelazu i ta roba će puno prije dolaziti do odredišta a sama ušteda vremena znači i uštedu novca” istakao je Ratko Kovačević, portparol UIO BiH

Međutim, privrednici iz TK smatraju da se primjenom ovog Zakona ugrožava njihovo poslovanje, te će se na ovaj način smanjiti izvoz od 25% do 40% za najveće izvoznike u Bosni i Hercegovini, a zbog ukidanja pojednostavljenog postupka carinjenja i ograničenja vremena izvoza sa 24 sata dnevno tokom sedam dana u sedmici, na 10 sati dnevno tokom šest dana u sedmici. Pomoć u rješavanju ovog problema zatražili su i od Vlade TK.

„Nema kontinuiteta izvoza, recimo kad imate kamione koji 24 sata dolaze u takve firme i gdje se 24 sata radi na utovaru i proizvodnji oni ne mogu sad stati negdje i čekati 8 sati, jer oni bi radili od 8 ujutro do 18 sati carina bi radila i ovaj sad period kad ne bi radila to bi morali stajati čekati, to su ogromni gubici ogromni troškovi i faktički tjerali bi naše privrednike da obustave i proizvodnju i da imaju velike zalihe skladišne i ne bi bmogli poslovati“ kaže Rijad Bašić, pomoćnik ministra privrede TK.

Obzirom da Vlada TK nema nadležnost u rješavanju ovog problema u skladu sa ranijim dogovorima sa predstavnicima izvozno orijentiranih privrednih subjekata, prihvatila je Inicijativu Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za izmjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH. Od nadležnih organa Bosne i Hercegovine je zatraženo da se Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini uskladi sa odredbama Zakona o carinskoj politici u BiH, odnosno da se zadrži pojednostavljeni postupak carinjenja po fakturi. Inicijativa je upućena i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvu finansija BiH sa preporukom da, u skladu sa svojim nadležnostima pripreme Vijeću ministara BiH prijedloge za izmjenu i dopunu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici BiH kojim bi se otklonili pomenuti problemi.