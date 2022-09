Od danas zabranjeno objavljivanje rezultate istraživanja javnog mijenja u vezi sa izborima

Od jutros u sedam sati do zatvaranja biračkih mjesta zabranjeno je objavljivati rezultate istraživanja javnog mijenja u vezi s glasanjem i izborima koji će biti održani u nedjelju, 2. oktobra.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjetila je da ta zabrana počinje 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati.

Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i to u subotu u sedam sati ujutro i traje do njihovog zatvaranja odnosno do 19 sati 2. oktobra.

Pravo glasa na općim izborima u Bosni i Hercegovini imat će 3.368.666 birača koja su upisana u izvode iz Centralnog biračkog spiska.

Glasači će ovaj put birati članove Predsjedništva BiH, poslanike za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Parlament Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske i kantonalne skupštine kao i predsjednika i potpredsjednike RS-a.