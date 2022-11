Od Husina do centra grada: U Tuzli u toku radovi na više lokacija

U posljednjih mjesec dana, u Tuzli su počeli radovi i sanacije puteva na nekoliko lokacija u gradu. Nedavno su započeti radovi i na sanaciji mosta Panonika, zbog čega je na dijelu sjeverne saobraćajnice trenutno izmijenjen režim saobraćaja. Ovaj most sagrađen je prije 10 godina, a zbog složene geološke pozicije na kojoj se nalazi, došlo je vrijeme za obnovu.

„Deset godina je prošlo kako je most u eksploataciji u tom periodu je došlo do oštećenja površinskih slojeva, na područjima koja su u zoni oslanjanja i mi to sada nastojimo sanirati i produžiti vijek trajanja mosta. Radovi su vrijedni oko 300 hiljada KM, a rok za završetak je 90 dana od početka. Radovi su počeli prije nekih 15 dana“, kazao je Nedžad Delić, šef odjeljenja za izgradnju u Službi za komunalne poslove i izgradnju mjesnih zajednica Tuzla

Radi se i u centru Tuzle. U prvoj fazi radova bit će urađena sanacija pješačke zone Korzo od kipova Ismeta i Meše do Kapije.

„Došlo je vrijeme da se izvrši neka sanacija i da se urede slivni kanali, zatim područje platoa Kapije. Ovo je prva faza sanacije, a u skladu sa sredstvima koje budemo obezbijedili nastojat ćemo da saniramo kompletnu pješačku zonu Korzo“, dodao je Delić.

Osim u centru grada radi se i na izlazu iz Tuzle. Trenutno je u toku sanacija putne infrastrukture u ulici Zvonka Cerića. Na starom putu za Husino saobraćaj je otežan pa se zbog toga vozačima preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

„Radi se o dvije lokacije koje su u prethodnom periodu deformisane zbog složenih geoloških uslova i klizanja terena. Mi sada vršimo sanaciju oštećenog materijala. Vrijednost ugovorenih radova je negdje oko 200 hiljada KM“, rekao je Delić.

Osim ovih, trenutno se vrši i sanacija puta u naselju Zlokovac, a radovi bi trebali biti gotovi do kraja ovog mjeseca.