Od iduće sedmice dolaze nam zahlađenje i promjene temperatura

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle i niske naoblake koji će se u centralnim i istočnim područjima duže zadržati.

Usljed razvoja konvektivne oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina koji su najizgledniji u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 34°C.

U srijedu, 22. augusta u BiH prije podne će preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne će biti magle i niske naoblake. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje su izgledni lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 18°C, na jugu zemlje od 20 do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33°C, na jugu zemlje do 35°C.

U četvrtak, 23. augusta u BiH će prije podne preovladavati sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle i niske naoblake. Usljed razvoja konvektivne oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje su izgledni lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 18°C, na jugu zemlje od 19 do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33°C, na jugu zemlje do 35°C.

U petak, 24. augusta u BiH sunčanije prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle i niske naoblake. Usljed razvoja konvektivne oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima prognoziraju se lokalni pljuskovi i grmljavina u Bosni i istočnim i sjevernim područjima Hercegovine. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 18°C, na jugu zemlje od 20 do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33°C, na jugu zemlje do 35°C.

U subotu, 25. augusta u Bosni umjereno do pretežno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčanije prije podne. Vjetar u većem dijelu zemlje umjerene jačine jugozapadnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar slab istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 18°C, na jugu zemlje od 20 do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 33°C.

Od nedjelje, 26. augusta očekuje se veća promjena vremena. Osim kiše, prognozira se prodor hladnog zraka sa sjevera koji će usloviti pad temperatura zraka i do 10°C. Početkom naredne sedmice osjetno hladnije, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.