Od iduće sedmice očekuje se pad cijene goriva od 3 do 5 feninga

Cijena nafte po barelu od srijede je pala ispod 100 dolara, što je prvi put od aprila. Cijena goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj i dalje prelazi 3 i po marke. Ono što barem malo može obradovati građane jeste da se očekuje da se cijena iduće sedmice spusti za 3 do 5 feninga.

“To je nekakav trend koji pokazuje da će u nekim narednim danima na benzinskim stanicama doći do pojeftinjenja i dizela i benzina. Tako da, mislim da će već iduće sedmice doći do pada dizela i benzina od 3 do 5 feninga”, rekao je Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS.

Teško je procijeniti da li će se pad nastaviti, a sve i da tako bude, potrebno je dosta vremena da gorivo počnemo plaćati po onoj cijeni od prije nekoliko mjeseci, objašnjavatu ekonimisti.

“Nekih promjena većih neće biti, pogotovo kada je u pitanju cijena energenata kod nas. Bez obzira na smanjenje cijena sirove nafte neće doći do smanjenja u maloprodajnim lancima, tako da ne možemo očekivati neke veće promjene”, rekao je Aleksandar Ljuboja, ekonomista.

Naši distributeri nafte se ne referišu na berzanske cijenu, nego na one rafinerijske. Vremenski rok promjene cijena između ove dvije cijene iznosi najmanje dva mjeseca, pa je na osnovu berzanskih cijena teško prognozirati šta nas čeka.

“Transport, prevoz roba, tereta i putnika je nešto što je najdirektnije pogođeno, ali u svakom slučaju sva privredna društva koja u svom proizvodnom ciklusu imaju robu koju moraju dopremiti do krajnjeg korisnika moraju u svoj proizvod da ukalkulišu i cijenu prevoza, a tu nafta i naftni derivati čine najveću stavku u tome svemu”, rekao je Pero Ćorić, direktor Privredne komore RS.

Od februara, odnosno početka nereda u Ukrajini, vlada ogroman nered na svjetskom tržištu energenata. Konkretno nafte ima dovoljno, ali raspoređivanje političkih karata kaže da jedna nafta valja, a druga ne valja, što dovodi do trenutnih problema na tržištu.

Nafta je glavni energent čija cijena diktira cijene svih ostalih proizvoda. Ako je suditi po brojkama koje i dalje gledamo na bezninskim pumpama, a koje su vrtoglavo visoke, kraj inflaciji se ne nazire.

(RTV Slon/Akta.ba)