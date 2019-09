Od kraja rata do danas BiH napustilo više od 200 hiljada mladih

Podaci pokazuju da je Bosnu i Hercegovinu u posljednjih pet godina napustilo više od 170 hiljada ljudi, među kojima je većina mladih, obrazovanih – radno sposobnih osoba. Tako je naša zemlja u ovako kratkom periodu ostala ne bez jednog manjeg naselja nego bez grada koji bi brojao više stanovnika od Grada Tuzla.

Upravo odlazak mladih treba najviše brinuti nadležne pa je našu zemlju od kraja rata do danas napustilo više od 200.000 mladih ljudi. Među njima su veliki potencijali i talenti. Jedna od takvih je Lejla Mulavdić, učenica generacije u Gimnaziji Živinice, državna prvakinja u poznavanju njemačkog jezika, a danas studentica farmacije na jednom od najstarijih njemačkih Univerziteta.

”Tamo čovjek ima toliko mogućnosti da se razvije u svakom smislu. Evo npr. moje područje farmacija. Ovdje ko studira farmaciju zna da će kad tad završiti u apoteci i pitaju se svi: studiraš pet godina da budeš trgovac – a studiraš pet godina. Tamo čovjek ima da izabere,” kaže Lejla Mulavdić, studentica Eberhard Karls Universität Tübingen.

A Lejla uz studiranje i radi i država je u tome podstiče. U našoj zemlji rad i studiranje je otežano dok mnoge poslove studenti ne mogu raditi legalno. No, uz to što nemaju priliku raditi tokom studiranja, to mnogima ne uspijeva ni poslije – pa više od 60% mladih ne radi! Ova nemogućnost zasnivanja radnog odnosa pokazuje se kao glavni razlog odlaska, dok je nastavak školovanja na drugom mjestu.

”Nema više na kafi sretnih priča i diskusija, sve je: ”kad ćeš otići, kad ćeš doći, evo i ja čekam vizu…” Mislim, šta ja znam ja to posmatram sa strane, ne znam da li je moje da pričam jer sam i ja jedna od osoba koja je otišla, ali je zaista tužno – razmišljam za 10-15 godina kada dođem, ko će ovdje ostati?!”

Naša zemlja je izgubila u posljednjih devet godina deset posto stanovništva, dok se državljanstva naše zemlje ove godine odreklo više od 1,7 hiljada građana. Stoga samo radikalan zaokret, veći ekonomski rast, i mogućnost zaposlenja mogao bi zadržati mlade – kaže nam Lejla. S druge strane, ukoliko ne bude tako, naselja u Bosni i Hercegovini bit će ispunjena jednom u godini… tokom praznika.