Tuzla u maju dobija savremenu zgradu Međunarodnog aerodroma: Očekuje se 624.000 putnika

I počelo je odbrojavanje! Svi građevinski radovi na izgradnji nove i potpuno savremene zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla privedeni su kraju. Ono što sada prethodi, a čemu se i putnici i uposlenici raduju jeste uređenje enterijera i eksterijera onoga što je donedavno bila tek industrijska hala.

Više putnika i manji redovi, više aviona u skoro pa sličnim vremenskim periodima od sada će biti svakodnevna pojava na Međunarodnom aerodromu Tuzla i to zato što rekonstrukcija zgrade, ali i putničkog terminala za sobom ostavlja sve ove benefite koji će uveliko olakšati rad.

“Mi ulazimo u fazu dva unutrašnjeg uređenja enterijera našeg terminala. Nadam se, u odnosu na tendersku i zakonsku proceduru da ćemo te radove završiti oko aprila kako bismo zvanično otvorenje zgrade Aerodroma mogli imati krajem aprila ili početkom maja mjeseca.” – kaže Rifet Karasalihović, direktor Aerodroma Tuzla.

Modernizacija će za sobom ostaviti moderne šaltere za prijem i otprem putnika.

“Intencija je bila prilikom projektovanja ovog terminala da u jednom vršnom satu možemo opslužiti dva aviona AirBUS 320 što smo i učinili. Tačno je da su naši dolasci i poslije naše rekonstrukcije ostali mali, mi ćemo shodno našem projektu na ovom terminalu, vrlo brzo napravimo novu rekonstrukciju izgradnje još jednog ‘gate-a’ – ulaz za dolazne putnike zbog bolje funkcije protoka putnika pri samom ulasku u ovu državu.” – ističe Karasalihović.

Jedini u državi toči avio-gorivo

Ali tu se ne staje. Osim što će infrastrukturno biti najsavremeniji u državi, Međunarodni aerodrom Tuzla vrlo brzo postat će i jedini koji će avionima, ma odakle i kuda letjeli, moći nuditi i avionsko gorivo.

“Mislim da ćemo u toku ovog mjeseca februara dobiti i upotrebnu dozvolu od nadležnih organa kako bismo taj naš projekat pustili u funkciju. Imperativ nam je da to završimo do početka aprila i bit ćemo u situaciju da kvalitetno snabdijevamo, sve avio-kompanije avio-gorivom.” – dodaje.

A na površini od skoro 900 m2 bit će izgrađen Atrij. On će biti smješten lijevo od glavnog ulaza u centralnu zgradu i to na terenu koji trenutno služi kao parking. U njemu će se naći suvenirnice, agencije za rent-a-car usluge, turističke organizacije, mjenjačnice i sve one usluge koje će biti tu da olakšaju i dodatno unaprijede boravak svih putnika, ali i zaposlenih na Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Tender koji potvrđuje da će i u taj segment nove aerodromske zgrade biti uložena značajna finansijska sredstva odnosno više od milion i 375 hiljada maraka završen je 7. februara. Tim novcem bit će izgrađena i nova kanalizaciona mreža koja će sada imati i uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. Međutim, iako se raduju novoj zgradi, u Aerodromu Tuzla vjeruju kako će i ona, vrlo brzo, biti mala.

“I nova zgrada uskoro će biti mala”

“Kapaciteti i ono što je dugoročno potrebno MAT-u u ovom trenutku ne zadovoljavaju. Nećemo moći u narednih 5-6 godina koristiti ove kapacitete. Nadam se i uvjeren sam da će oni biti daleko veći i biti veća potreba kako bismo mogli opslužiti veći broj putnika.” – zaključuje direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

A putnika bi u ovoj godiniml moglo biti, prognozira se, i do 624.000.