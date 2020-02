Od marta ponovo letovi iz Tuzle za Beč i Štokholm

Međunarodni aerodrom Tuzla iz godine u godinu bilježi povećanje broja putnika. Prošle godine je kroz tuzlanski aerodrom prošlo više od 593 hiljade putnika, što je povećanje za oko osam i po hiljada u odnosu na godinu ranije. Plan Uprave za 2020-tu je također optimističan.

”Ako ostanemo sa istim brojem destinacija i letova, očekujemo jedan posto odnosno 9 do 10 hiljada povećanje u 2020. u odnosu na 2019. godinu. Ako dođe do otvaranja novih linija, ako ostvarimo neke nove letove na novim destinacijama, naravno to povećanje će biti još veće”, kaže Esed Mujačić, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Pregovori sa aviokompanijama za uvođenje novih linija su u toku, te se u Upravi preduzeća nadaju da će građani uskoro imati mogućnost letova i na druge destinacije osim postojećih.

”Pokušali smo otvoriti tu priču oko uvođenja bar jedne nove destinacije, i otprilike ima šanse da se to desi uz određenu subvenciju koju bi im morali ponuditi”, ističe Mujačić.

Tokom zimskog perioda, odnosno reda letenja za taj period, kompanija WizzAir ukinula je određene linije koje su vrlo popularne tokom ljeta.

”WizzAir je četiri destinacije ukinuo privremeno, a najčešći razlog je magla koja se javlja na našem aerodromu, mada smo mi jedan od najboljih aerodroma u okruženju po broju dana pod maglom. Ali, njima je svako divertovanje za neku drugu destinaciju, kad ne mogu sletiti u Tuzli idu u Beograd, povećava im troškove, tako da oni tako, smanjenjem broja linija štede na neki način”, navodi direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Beč, Štokholm, Baden Baden i Vekšio su linije koje su bile obustavljene u zimskom redu letenja, međutim te linije će ponovo biti uspostavljene sa ljetnim redom letenja koji stupa na snagu od marta ove godine. Ono što iz Uprave Aerodroma Tuzla očekuju u ovoj godini je oko 600 hiljada putnika.

Počeli su također pregovori oko uspostavljanja linije Sarajevo – Tuzla – London sa bh. aviokompanijom Fly Bosnia. Očekuje se u narednih mjesec dana preciziranje uslova i potpisivanje ugovora za tu liniju.

”To bi moglo biti za mjesec dana. Očekujem da ćemo narednih 7-10 dana ponovo dogovarat se i vidjeti sa predstavnicima Fly Bosnia i da onda dogovorimo to”, rekao je Mujačić za RTV Slon.

U 2020-toj neće biti uvođenja novog baznog aviona WizzAir-a, kaže direktor Mujačić, jer u prošloj godini nije pokrenuta ta priča. On vjeruje da će uspjeti u ovoj godini kandidovati i dogovoriti dolazak novog aviona na tuzlanski aerodrom već od 2021. godine.