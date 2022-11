Od početka godine u FBiH 125 samoubistava, najviše na području TK

U prvih devet mjeseci ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine samoubistvo je izvršilo 125 osoba, najviše starosne dobi od 30 do 40 godina. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u prosjeku devet na 100.000 ljudi izvrši samoubistvo širom svijeta, a svake godine više ljudi umre od posljedica samoubistva nego HIV-a, raka dojke, ili ubistava.

“ Statistike su poražavajuće. Stanje je bilo veoma zabrinjavajuće i prije pandemije, a pandemija je dodatno uticala na stanje opće populacije što je dovelo do većeg broja suicida i ono čega smo nažalost svjesni jeste da je došlo do stope porasta suicida među mladim osobama”, rekla je Sandra Mustafić, projekt kooridnatorica u Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Feniks”.



Hermina Džafić, učenica je završnog razreda Srednje Hemijske škole u Tuzli i kako kaže, često sa svojim prijateljima razgovara o problemima koje imaju i zbog kojih neki od njih pomišljaju podići ruku na sebe. Važno je, kaže, pokazati razumijevanje, bez obzira što se nama nečiji problem može činiti bezazlen.

“ Većina njih se zatvara u sebe i ne žele da pričaju o svojim problema, što kod većine dolazi do suicidalnih misli ili čak izvršenja tih misli. Ne znaju kako da se riješe svih tih pritisaka i bježe od stvarnosti, neki bježe kroz muziku ili pisanje, ali neki ipak posežu za žiletima”, kazala je za RTV Slon Hermina Džafić, učenica Srednje Hemijske škole u Tuzli.



U posljednje vrijeme svjedočimo učestalom broju samoubistava i u našoj zemlji. Prema podacima Federalne uprave policije od početka godine najviše samoubistava izvršeno je na području Tuzlanskog kantona i to 28. Jedan od razloga zbog kojih se mladi ljudi odluče na ovaj korak je sve učestalije Internet nasilje, tzv. sajber buling.

“ Pogotovo što je dozvoljeno da se pišu razni komentari i da se osobe vrijeđaju, a onda to ima uticaja i na mentalno zdravlje, jer se to može shvatiti previše lično i jer nikome nije svejedno da pročita negativan komentar i čuje nešto loše o sebi”, istakla je Jasmina Selimović, članica Udruženja studenata medicine u BiH BoHeMSA – lokalni komitet Tuzla.



Razni pritisci društva na pojedinca, porodični problemi i manjak podrške, samo su neki od razloga koji dovode do depresije kod ljudi, koja dalje dovodi do suicida, smatra Denis Sarajlić, student medicine.

“ Stanje u državi je treće, sve nam omladini nešto obećavaju i tome se i nadamo, a neki dan se momak ubio jer su ga ismijavali na razgovoru za posao i šta onda drugo da kažemo. Tužna slika našeg društva”rekao je Denis Sarajlić, student Medicinskog fakulteta na UNTZ.



“ Izbjegavaju da traže pomoć jer imaju osjećaj da neće naići na razumijevanje i podršku, nego na negaciju njihovih problema i ignoriranje”, mišljenja je Emira Sočić, članica Udruženja za uzajamnu pomoć u društvenoj nevolji TK “Feniks”.



Kako bi se efektivno suprotstavilo gorućem problemu koji sve više pogađa moderno društvo, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona “Feniks” već tri godine provodi kampanju o prevenciji suicidalnog ponašanja. Najčešće se želi ukazati na to da se ne bježi od stručne pomoći.

“ Želimo da pokušamo da razbijemo tu stigmu koja vlada za mentalno zdravlje i da svi koji budu slušali naš seminar da će naučiti nešto novo i da znaju da neće imati problema sa diskriminacijom ako potraže profesionalnu pomoć, ali i da mogu prepoznati ako imaju unutrašnji problem da se ne ustručavaju potražiti pomoć”, kaže Selimović.



“ Ako potraže pomoć od profesionalaca u svakom slučaju će imati podršku, a kada je u pitanju podrška u privatnom životu to zavisi od toga kojim ljudima su okruženi, kakvi su njihovi članovi porodice, to je nekako više individualno”, dodaje Emira Sočić, članica Udruženja za uzajamnu pomoć u društvenoj nevolji TK “Feniks”.



Ono na što se želi skrenuti pažnja jeste da kao društvo damo svoj doprinos prevenciji suicida, da budemo podrška jedni drugima i razgovaramo, te da se ne bojimo potražiti stručnu pomoć onda kada se nađemo u situaciji koja se čini bezizlazna.