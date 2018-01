Od prvog februara očekuje se hladnije vrijeme

Prema prognozama meteorologa u prvom dijelu sedmice koja je pred nama očekuje se stabilno vrijeme, bez padavina, sa hladnim jutrima, maglom po kotlinama centralne i istočne Bosne, kao i na sjeveru zemlje, dok će tokom dana biti sunčanije, uz porast temperatura zraka.

„Minimalne vrijednosti kretaće se od minus 3 do 3 °C u unutrašnjosti zemlje, na jugu i u Krajini od 4 do 7 °C, a maksimalne dnevne temperature će dostizati između 4 i 8 °C u većem dijelu Bosne, u Hercegovini i Posavini od 9 do 14 °C. „ kazao je Nedžad Voljevica , savjetnik u Sektoru primjenjene meteorologije FHMZ.

Od četvrtka prvog februara prognozira se prolazno, kratkotrajno, jače pogoršanje, praćeno zahlađenjem, padavinama, kišom na jugu i snijegom u Bosni. Prestanak padavina očekuje se već u petak drugog februara, nakon čega će se u dane vikenda vremenske prilike postepeno stabilizovati.

„Pri tome će, u subotu i nedjelju biti osjetno hladnije, naročito u jutarnjim satima, kada su izgledne negativne temperature u gotovo cijeloj zemlji, u unutrašnjosti do minus 10 °C. Danju će na jugu biti toplije, u Bosni je moguće sa temperaturama ispod 0°C tokom cijelog dana. „ navodi Voljevica.

Od petog februara do kraja prognoznog perioda, prema aktuelnim prognostičkim kartama, slijedi par dana sa padavinama, nakon toga će doći do djelimične stabilizacije i od sredine naredne sedmice postoji vjerovatnoća za četri do pet dana nadprosječno hladnog perioda, stoga je neophodno posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće u jutarnjim i večernjim satima.