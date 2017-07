Od subote temperature ponovo iznad 30 stepeni Celzijusa

Nakon kratkog zahlađenja i pada temperatura zraka, od subote prema prognozama meteorologa, ponovo nam dolaze sunčani dani. Kako navode u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, temperature zraka ponovo će dostizati vrijednosti do 38 stepeni Celzijusa u Bosni, dok će u Hercegovini maksimalna dnevna temperatura zraka dostizati vrijednost i do 40 stepeni Celzijusa.

„U subotu 32 stepena, nedjelja 34 stepena, naredne sedmice biće toplije do nekih 37 možda 38 stepeni, eventualno u Hercegovini bi moglo biti do 40 stepeni. Ekstremno visoke temperature se ne prognoziraju, biće dosta stabilnije. Generalno od kraja sedmice do početak narednog mjeseca očekujemo dosta sunčano.“, istakao je Damir Šantić stručni saradnik u Odjelu za analizu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako navodi Šantić, ovo ljeto ni u kom slučaju nije toplije nego prethodne godine, te napominje da je temperatura zraka od 38 stepeni Celzijusa uobičajena za ovo doba godine u našoj zemlji. Podsjećamo najviša temperatura zraka u Tuzli izmjerena je 21. augusta 2000. godine kad je dostigla vrijednost od 39,5 stepeni Celzijusa.

Podnosili vrućinu ili ne, Federalni zavoda za javno zdravstvo nedavno je preporuke za zaštitu stanovništva na visokim temperaturama, odnosno u slučaju kada temperatura zraka prelazi 30 stepeni Celzijusa. Kako su nam rekli građani koje smo anketirali na ulicama Tuzle, većina njih sluša savjete ljekara i nastoje se što više zaštiti tokom visokih temperatura.

Velike vrućine i vrlo visoke razine UV zračenja mogu biti opasne ne samo za hronične bolesnike, malu djecu i druge rizične grupe, nego i za zdrave ljude. Zbog toga se stanovništvu savjetuje da se tokom velikih vrućina što više zadržavaju u zatvorenim i rashlađenim prostorima. Da vanjske aktivnosti ograniče na jutarnje i večernje sate i izbjegavaju sunce od 10 do 18 sati. Da nose lakšu, prozračnu i svijetlu odjeću koja odbija sunce te da gazirane slatke sokove i pića što je moguće više izbjegavaju.