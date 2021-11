Od sutra pogoršanje vremena, moguć i snijeg na planinama

Pogoršanje vremena u Bosni i Hercegovini očekuje se početkom nove radne sedmice. Naoblačenje će donijeti kišu, a na planinama će padati i slab snijeg, javlja Anadolu Agency.

U ponedjeljak se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša u Hercegovini, na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne i u večernjim satima padavine u većinem dijelu zemlje. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 7 do 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusa.

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu Bosne bit će u utorak. Na planinama sa slabim snijegom. Poslije podne padavine slabe i prestaju. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.

U srijedu jutro i veći dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. U ostatku dana u većem dijelu djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na jugu od 5 do 8, a dnevna od 4 do 8, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.

Pretežno oblačno vrijeme očekuje se i u četvrtak. U večernjim satima kiša u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 stepeni.