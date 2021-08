Od utorka u BiH naoblačenje s kišom

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.

U ponedjeljak ujutro na sjeverozapadu Bosne bit će pretežno oblačno, a u ostatku zemlje pretežno vedro. U ostatku dana u Bosni porast naoblake, a u Heregovini sunčano.

Poslijepodne ponegdje u Krajini je moguća slaba kiša, a u večernjim satima u većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36.

Pretežno oblačno vrijeme će biti u utorak 24. augusta. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni sa kišom. Poslijepodne i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 17 do 24, na jugu od 29 do 34 stepena.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u srijedu 25. augusta očekuje se oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. U Hercegovini se očekuje i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 14 do 20, na jugu 26.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća u Hercegovini i na istoku Bosne. U ostatku dana u Bosni rijetki lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26 stepeni, saopćeno je i Federalnog hidrometeoroškog zavoda BiH.