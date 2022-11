Od utorka u BiH preovladavat će nestabilno vrijeme sa slabim padavinama

Nakon stabilnog i suhog vikenda, sedmica koja je ispred nas počela je u sličnom tonu. Od utorka na prostoru Bosne i Hercegovine preovladavat će nestabilno vrijeme sa slabim padavinama.

Padavine u nižim predjelima bit će u obliku kiše, a susnježica i snijeg očekuje se u planinskim područjima, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Nestabilno vrijeme sa padavinama zadržat će se do kraja ove radne sedmice.

Za dane vikenda preovladavat će stabilno vrijeme, bez padavina. Temperature zraka primjerene za ovo doba godine. U Bosni su u jutarnjim satima mogući slabi mrazevi, naručito na višim područjima.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od -3 do 3 celzijusa u Bosni, na jugu Hercegovine do 6 celzijusa. Najviše dnevne temperature između 2 i 8 celzijusa, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U periodu od 5. do 12. decembra prema trenutnim prognostičkim materijalima prognozira se nestabilno vrijeme pretežno sa kišom. Izgledi za snijeg su mali uključujući i planinska područja. Temperature zraka veće u odnosu na dane pred nama.

Jutarnje temperature varirat će u rasponu između 4 i 10 u Bosni do 13 stepeni celzijusa u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 9 i 14 u Bosni do 16 stepeni u Hercegovini, navodi se u saopćenju FHMZ BiH.