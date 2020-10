Odbijen upis u izvod iz biračkog spiska za glasanje izvan BiH za 27.960 birača

Centralna izborna komisija BiH je na 59. (hitnoj) sjednici održanoj u četvrtak donijela Odluku o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2020. godine.

Odlukom je utvrđeno da će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 101.771 birač. Centralna izborna komisija BiH će ovaj izvod javno objaviti na svojoj web stranici, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka. Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija BiH objavljuje kako bi birač koji je bez svog znanja, odnosno mimo njegove volje upisan, imao mogućnost podnošenja žalbe.

Na toj sjednici Centralna izborna komisija BiH je donijela i odluku kojom se odbija upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za 27.960 birača. Odluka će biti objavljena na web stranici, a u prilogu odluke se nalazi baza podataka Centralne izborne komisije BiH o odbijenim prijavama kojoj se može pristupiti putem unošenja ličnih podataka u aplikaciju “Provjerite da li je vaša prijava odbijena”.

Žalbe na navedenu odluku, koja će večeras biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH, mogu se podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda BiH putem Centralne izborne komisije BiH do subote, 3. oktobra ove godine do 24.00 sati. Izuzetno, dokazi (izjave ovjerene kod nadležnog organa, akti nadležnih organa o adresi boravišta izvan BiH i dr.) kojim se osporava Odluka Centralne izborne komisije BiH mogu se dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 5. oktobra ove godine do 16.00 sati, pod uslovom da je žalba dostavljena u roku, prenosi Fena.

Žalbe se dostavljaju putem faks aparata na broj +387 33 251 329, putem e-mail adrese [email protected] ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH, ulica Danijela Ozme broj 7, Sarajevo. U subotu, 3. oktobra ove godine u terminu od 8 do 16 sati u sjedištu Centralne izborne komisije BiH će raditi služba (pisarnica) za prijem eventualnih žalbi.

Centralna izborna komisija BiH je pozvala birače koji su podnijeli prijavu da glasaju izvan BiH, da posjete web stranicu Centralne izborne komisije BiH i provjere da li je njihova prijava odbijena i eventualno iskoriste mogućnost podnošenja žalbe.

Sve prijave za glasanje izvan BiH, gdje postoji sumnja u postojanje krivičnog djela, Centralna izborna komisija BiH će dostaviti Tužilaštvu BiH.

Centralna izborna komisija BiH donijela je Odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine prema kojoj će biračka mjesta za Lokalne izbore 2020. godine biti otvorena u Ambasadi BiH u Beču, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu, saopćeno je iz Ureda za informiranje CIK-a.