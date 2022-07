Odbojka – Seniorske reprezentacije BiH počinju nove cikluse kvalifikacija za EP 2023

Seniorske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine u augustu i septembru očekuju nastupi u novom ciklusu kvalifikacija za evropska prvenstva 2023.

Odbojkaši BiH će nastupati u G-grupi u kojoj su još selekcije Rumunije, Albanije i Švicarske. Prva utakmica je na rasporedu 3. augusta u Sarajevu protiv Švicarske. Susret će se igrati u sportskoj dvorani na Mojmilu.

Bh. odbojkašice će u nastupati u F-grupi u kojoj će snage odmjeriti snage protiv reprezentacija Norveške, Grčke i Švicarske. U uvodnom susretu bh. tim će 20. augusta gostovati u Norveškoj.

Predsjednik Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Milutin Popović na pres-konferenciji osvrnuo se na ovogodišnje nastupe najboljih odbojkaša i odbojkašica BiH u Srebrenoj i Zlatnoj ligi.

– Mu smo u tim takmičenjima ostvarili zacrtane ciljeve. Objektivno nismo u situaciji, s obzirom na sastav Zlatne lige, da očekujemo previše visoke rezultate. Naše odbojkašice su igrale u teškoj grupi, ali su to takmičenje odigrale na visokom nivou. Dovoljno je da su ostale u Zlatnoj ligi i u narednoj godini te da je selektor uspio da okupi širi sastav i stvori uslove da jedan broj mlađih odbojkašica prođe fazu priprema i takmičenja – kazao je Popović.

Navodi da je s muškom reprezentacijom situacija nešto složenija, te da su imali diskontinuitet i određene probleme u okupljanju.

– Selektor se opredijelio za jedan broj iskusnih igrača i za neophodan stepen podmlađivanja muške reperzentacije. U predstojećim kvalifikacijamja očekujemo da možemo postići solidan rezultat – naglasio je Popović.

Predsjednik OSBiH osvrnuo se i na tešku materijalnu situaciju sa kojom se suočava ovaj savez.

– Prvu fazu takmičenja smo organizovali na mukotrpan način, ali smo to realizovali zahvaljujući razumijevanju prijatelja, koji su stvorili uslove za pripreme. Troškovi takmičenja ove godine su višestruko porasli. Ove godine je način takmičenja preko četiri puta skuplji. To ugrožava OSBiH u njegovim mogućnostima da učestvuje u tim takmičenjima. Mi ove godine do sada gotovo nismo dobili novac od nadležnih institucija – naglašava Popović.

Smatra da bh. ekipe u kvalikacijama nisu bez šansi, ali da nije siguran da će OSBiH realizovati ovaj program bez veće podrške vlasti na nivou BiH.

– Imamo određeni krug sponzora sa skromnim sredstvima, dobićemo još nekih doznaka, ali za ovaj naredni ciklus trošak je od 350.000 do 400.000 KM. Tražimo neka rješenja, obraćamo se onima koji imaju razumijevanja i očekujemo podršku – kazao je Popović.

Muška ekipa BiH okupila se na Ilidži, a sutra putuje u Crnu Gori gdje će u narednim danima igrati dvije prjateljske utakmice sa domaćom reprezentacijom, dok će ženska selekcija najvjerovatnije odigrati dva prijateljska susreta u gostima protiv Hrvatske.

(RTV Slon/Fena)