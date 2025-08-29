Odgođena sjednica Skupštine TK zbog dženaze policajcu Samiru Mustafiću

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, na kojoj je trebalo biti razmatrano šest tačaka dnevnog reda, a koja je trebala biti održana danas u 11 sati, odgođena je zbog komemoracije i dženaze policajca Samira Mustafića.

Na dnevnom redu sjednice, između ostaloga, bio je izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Međunarodni aerodrom Tuzla” za 2022, 2023. i 2024. godinu, kao i nekoliko informativno-analitičkih dokumenata planiranih Programom rada Skupštine za 2025. godinu.

Nastavak sjednice najavljen je za 2. septembar.