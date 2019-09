Održan informativni skup o mogućnostima za ugradnju toplotnih pumpi za zagrijavanje objekata

U četvrtak, 19.9.2019. godine, u dvorani Kaleidoskop, održan je informativni skup o toplotnim pumpama.

Uz podršku Grada Tuzle, skup je organizovao Centar za ekologiju i energiju, sa ciljem da omogući što većem broju građana da se upoiznaju sa dobrobitima ugradnje toplotnih pumpi, a u povodu objave novog Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019., koji je Grad Tuzla objavio 12.9.2019. Nakon uvodnog obraćanja Džemile Agić, predsjednice Centra za ekologiju i energiju i Jasmina Imamovića, gradonačelnika Tuzle, osam prijavljenih kompanija koje nabavljaju i ugrađuju toplotne pumpe su imale mogućnost da predstave svoje proizvode, a svi prisutni građani mogli su se uz individualne razgovore bliže upoznati sa svim elementima ugradnje i korištenja toplotnih pumpi.

“Želimo da eliminišemo dimnjake, to je naš cilj, naš cilj je čisti zrak i zato dajemo poticaj, a niko u BiH ne daje toliki poticaj. Dajemo poticaj od 50% od iznosa ukupne investicije za one koji ugrade toplotnu pumpu, ali maksimalno do 5.000 KM. Danas to nije tema, ali dajemo i poticaj za utopljavanje zgrada, jer kada je zgrada utopljena adekvatno onda su duplo manja loženja i zagađenja. Ovoga puta su tema toplotne pumpe, te da se zainteresiraju građani o ovom načinu grijanja, razgovarali smo i sa bankama da daju povoljne uslove za kreditiranje, doveli smo i kompanije koje se bave ugradnjom, da daju rate i ostale pogodnosti za pumpe. Mi uz to dajemo poticaj i pozivamo građane da to iskoriste”, kazao je gradonačelnik Jasmin Imamović.

“Grad Tuzla, zalaže se za rješavanje problema zagađenja zraka u Tuzli, te je ponovo objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini Veliki broj građana od predstavnika kompanija, distributera toplotnih pumpi, mogli su danas dobiti sve informacije o cijenama istih, mogućnostima njihove ugradnje i pogodnostima koje pritom mogu ostvariti iz Budžeta Tuzle za 2019.godinu”, istakli su iz Centra za ekologiju i energiju.

Na informativnom skupu, koji je pobudio veliko interesovanje građana, svoje proizvode predstavile su firme: Spectrum Vision Kalesija, RIMP Tuzla, Alpha Smart Energy Tuzla, EPI Gradiška, ECOTERM Žepče, LUK Tuzla, TERMOEKOSOLAR BiH Tuzla i TELIX Tuzla.