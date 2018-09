Održan predizborni skup GO PDA Tuzla: Ispravimo nepravdu, gradimo društvo jednakih šansi za sve građane BiH

Pokret demokratske akcije BiH nastavlja put ka tronu. Predizborni skup Gradskog odbora PDA Tuzla održan u Simin Hanu pred više od hiljadu članova i simpatizera, ali i ostalih građana, pokazao je da nema više nimalo sumnje u izbornu pobjedu Pokreta demokratske akcije. Gromoglasnim aplauzom, prisutni su pozdravili sve govornike koji su, i ovoga puta istakli ciljeve PDA: ”Rad i odgovornost” i ”Jake lokalne zajednice – jaka BiH”.

Rad, ravnopravnost, zdravstvo, mladi, samo su neke od tema o kojima se govorilo na skupu u Simin Hanu.Kandidati PDA,biračima su jasno poručili za šta će se zalagati kako bi budućnost u BiH bila bolja.

Na samom početku skupa obratio se predsjednik Kantonalnog odbora PDA i nosilac liste za Skupštinu TK Senad Alić. Prenoseći pozdrave predsjednika stranke dr. Mirsada Kukića podsjetio je da je Pokret demokratske akcije osnovan da bi zaustavio negativne politike koje se vode iz Sarajeva prema TK kao i da je predsjednik Kukić rekao NE Sarajevu -NE izrabljivanju Tuzlanskog kantona.

”Razlog zbog kojeg smo se razišli sa bivšom političkom strankom nije sukob pojedinaca, to je ekonomski sukob, neravnomjerna raspodjela sredstava prema TK”, kazao je Alić napominjući da se ne radi o sredstvima pojedinaca. Rekao je da se samo želi ispraviti nepravda.

”Mi ne tražimo ništa što nam ne pripada. Od 2006. do 2017. godine kod planiranja budžeta, jedan kompletan budžet obustavljen je Tuzlanskom kantonu. Ta sredstva su potrebna za razvoj privrede, za otvaranje novih radnih mjesta, za poboljšanje zdravstvenog i obrazovnog sektora, za socijalna davanja. Zato je PDA narodna bosanskohercegovačka stranka otvorena za sve građane bez obzira na vjersku, nacionalnu i socijalnu pripadnost, za sve one koji žele da napravimo društvo jednakih šansi, da imamo ravnomjeran razvoj općina, kantona,Federacije i države BiH. I zato je naša parola jake lokalne zajednice jaka država BiH”, naveo je Alić. Napomenuo je da se u PDA nalaze osobe koje imaju odgovornost i žele raditi.

Kandidat za Skupštinu TK Mirsad Bečić napomenuo je da je jedan od osnovnih ciljeva PDA, pored očuvanja BiH kao nezavisne i demokratske sa svim njenim narodima, ekonomski razvoj i zapošljavanje.

”Ekonomski razvoj moramo bazirati na korištenju domaćih resursa kako bi ostvarili jaku i ekonomski nezavisnu državu. Izgradnjom energetskih blokova u Tuzli i Banovićima otvaraju se nova radna mjesta. Imamo stabilan energetski sistem, stabilne rudnike i jeftiniju cijenu električne energije za stanovništvo i industriju. Pored toga otvara se prilika za mala i srednja preduzeća, koja bi oslanjajući se na ove sisteme, jačala privredu BiH. Moramo promjeniti zakonske okvire kako bi strani kapital lakše dolazio u mala i srednja preduzeća i državu BiH”, rekao je Bečić.

Aida Arnautović , kandidatkinja za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH govorila je o političkom angažmanu, koji je kako je rekla proistekao iz potrebe da svoje znanje uloži u zajednicu.

”Želim da pomognem svojoj domovini u rješavanju mnogobrojnih problema a naročito u oblasti zdravstva dok još ima vremena i dok još uvijek imamo svoju domovinu. Ubijeđena sam da je PDA partija koja će mi to omogućiti, ne zbog pozicije na listi već zbog pozitivne klime u stranci i zbog velikog broja mladih članova stranke, velikog broja žena, a posebno zbog toga što PDA ne zasniva svoju politiku na blaćenju drugih već stoji iza onoga što nudi i što zagovara”, kazala je Arnautović , te istakla da će se zalagati za formiranje jednog ministarstva zdravlja u BiH, kako bi građani imali ista prava u svim kantonima.

Kandidatkinja za Skupštinu TK Senia Husić kazala je da se kao majka, suosjeća sa svim majkama u zemlji koje su ulagale u svoju djecu i posljednje atome snage dale kako bi ih obrazovale, te kako bi oni potom radili ono za što su se obrazovali u našoj domovini.

”Međutim, upravo te majke su spakovale kofere svojoj djeci i poslale ih u bolji svijet, jer sve izvan granica BiH se doživljava kao ”bolji svijet”. Mi to moramo spriječiti. Pokret demokratske akcije radit će na stvaranju ambijenta u kojem će mlade generacije preuzeti na sebe odgovornost za sudbinu BiH, kako bi njen razvoj odredile prema viziji budućnosti”, poručila je Husić.

Nedžad Durmić, kandidat za Skupštinu TK podsjetio je da je Tuzlanski kanton izvor industrije i rudarstva, a da uprkos tome građani žive tri puta siromašnije od građana našeg glavnog grada. Durmić je dao i odgovor na pitanje Zašto?

”Zato što naš prihod otimaju i prisvajaju kao da je njihov. Mi se trujemo i radimo, a oni grade kao faraoni.Mi smo jedini kanton koji ima izlaz direktno za Evropsku uniju, a nemamo ni projekat za izgradnju brze ceste Tuzla – Orašje. Hvala našem predsjedniku doktoru Mirsadu Kukiću koji je prozreo i otkrio dosadašnju politiku vlastodržaca i hrabro smogao snage da nas povede u borbu za ravnopravnost, jednakost svih naroda, narodnosti i građana Bosne i Hercegovine bez obzira na vjeru”,rekao je Durmić.

Meliha Malikić, kandidatkinja za Predstavnički dom Parlamenta FBIH naglasila je da ljudi u BiH ne vide životnu perspektivu.

”Oduzeti nekome jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na rad, jeste jednako oduzimanju života. Dragi prijatelji, odlaze nam djeca, odlaze nam mladi, odlaze nam porodice, jer ovdje nemaju i ne vide više perspektivu za bolje sutra. Odlazi nam obrazovan svijet, vrhunski stručnjaci iz svih oblasti. Obrazujemo čovjeka, napravimo tako reći gotov proizvod kojeg, potom, prepustimo drugim ljudima. Da li je to pošteno i normalno, pitam vas? Vrijeme je da se to zaustavi, vrijeme je da se Tuzla i cijela BiH probudi iz dubokog sna. Vrijeme je da mi preuzimamo kontrolu nad našim životima. Dosta su oni to činili za nas”, istakla je Malikić.

Predsjednik Gradskog odbora PDA Tuzla i kandidat za Skupštinu TK doc.dr.sc.Senad Mehmedinović podsjetio je na važnost da političari preuzmu odgovornost i činjenicu da je to jedan od temelja PDA.

”Mi se nećemo baviti drugima, mi ćemo raditi i biti odgovorni.Međutim želim reći, da mali ljudi uvijek pričaju o drugim ljudima i samo neka nastave tako, neka nastave biti mali. Pokret demokratske akcije je nastao kao potreba, jer je došlo vrijeme da se kaže stop izrabljivanju Tuzlanskog kantona. Mi nećemo biti taoci loših politika. Mi volimo naš glavni grad, poštujemo, volimo otići do njega, ali mora doći do fiskalne ali i institucionalne decentralizacije, i odluke koje se donose za TK moraju biti u interesu građana, a ne pojedinaca. Mi smo na osnivanju rekli da u PDA nema privilegovanih pojedinaca i privilegovanih zajednica. Tako će i ostati”, poručio je Mehmedinović.

Posljednji na skupu u Simin Hanu obratio se Azmir Husić, nosilac liste PDA za Parlament FBiH. Kazao je da su Banovići dobar primjer da lokalne zajednice čine jaku općinu, podsjećajući na slogan ”Jake lokalne zajednice jaka BiH”. Govorio je i o svom političkom angažmanu.

”Meni su lično govorili mnogi koji me znaju, nisi trebao ući u politiku, politika je prljava, tamo su lopovi, tamo će ti biti teško, ti si dobar, ti si pošten čovjek, a ja kažem pa dobro, kako ćemo dobiti bolje ako se svi budemo držali po strani, Ja sam tada rekao da sam svjesno prihvatio ovaj zadatak, žrtvovaću sebe da u BiH, mom narodu bude bolje”, naglasio je on.

Govoreći o Podrinjcima Husić je istakao da nema mjesta u BiH gdje Podrinjac nije položio svoj život te dodao:

”Zato hoćemo da budemo svi isti. Niko nema pravo da nas dijeli na izbjeglice i one. Za ono što smo mi uradili za ovu zemlju zaslužujemo da dostojanstveno živimo u miru i da budemo u društvu jednakih šansi. Nećemo više dozvoliti da se žrtvujemo za svaki sljedeći dobar potez”.

Podsjećajući da je donio odluku o povratku u BiH i da je pored značajnog ulaganja u lokalnu zajednicu, otvorio firmu u kojoj zapošljava više od 200 radnika, kazao je da će se zalagati za veće plate radnika, za smanjenje doprinosa kako bi i drugi ulagali u zemlju, te imali prostora za povećanje plaća.

”Dosta je minimalca od 300 KM”, kazao je Husić te pozivajući građane da izađu na izbore 7. oktobra poručio: ”Recite svoje NE lošim politikama.Hajmo pokazati da politiku više nećemo posmatrati sa strane i da ćemo podržati naše kandidate sa svih lista”.

Nakon zvaničnih obraćanja, uslijedilo je predstavljanje i ostalih kandidata GO PDA Tuzla za sve nivoe vlasti.

U muzičkom dijelu programa nastupili su Semir Cerić Koke i Azra Husarkić. Prije početka skupa, upriličeno je druženje članova i simpatizera uz roštilj i zakusku.