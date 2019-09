U povodu obilježavanja 28. godišnjice od formiranja Patriotske lige u Tuzli, sinoć je Bosankom kulturnom centru u Tuzli održana Javna tribina ”Uloga i značaj Patriotske lige” koja je podijeljena u dva tematska dijela i to: ”Bosanski patriotizam kroz historiju” i ”Bosanski patriotizam pred agresiju na BiH 1991.” a predavači na tribini su bili vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli prof. dr. Edin Mutapčić te komandant Regionalnog štaba Patriotske lige, general Vahid Karavelić.

General Karavelić je kazao da je bosanski patriotizam neposredno pred agresiju na BiH bio takve prirode da ga je teško opisati za kratko vrijeme.

”Bosanski patriotizam kroz historiju”

”Tih devedesetih godina pao je berlinski zid, došlo je do društvenog uređenja istočnih zemalja što je velikim dijelom bio uzrok raspada bivše Jugoslavije. U to vrijeme su ljudi iz politike, patriotski orjentisani i ljudi iz Patriotske lige na vrijeme spoznali šta će se desiti u budućem vremenu za razliku od drugih koji to nisu vidjeli čak ni u aprilu 1992. godine. Desetog juna 1991. godine nastaje Patriotska liga, formira se po općinama pa tako i u Tuzli septembra iste godine. Patriotska liga na prostoru regije Tuzla je dala nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Danas je sa historijskog aspekta potvrđeno da smo tada bili u pravu a sve političke strukture i pojedinci iz tih struktura koji su nas kočili u organizovanju otpora bili u krivu. U to vrijeme je pokazan jedan od najvećih oblika patriotizma a ja ga imam običaj porediti sa patriotizmom kapetana Gradaščevića koji je pokušao da učini autonomiju Bosne u Osmanskom carstvu. Imao je tada protiv sebe jednog velikog neprijatelja, veliko Tursko carstvo, a glavom je platio od svojih ljudi koji su ga izdali, od Rizvanbegovića iz Stoca. Patriotizam ljudi okupljenih u Patriotsku ligu je velik zbog toga što su odbranu Bosne i Hercegovine planirali do šestog aprila 1992. godine u vrijeme kada je patriota biti bilo zaista teško”, kazao je u svom obraćanju komandant Regionalnog štaba Patriotske lige, general Vahid Karavelić.

Na tribini Bosanski patriotizam govorio je i prof. dr. Edin Mutapčić koji je u svom izlaganju istakao da je Bosanski patriotizam i njegova veličina još uvijek ne ispričana priča.

Tribini je prisustvovao veliki broj članova Patriotske lige te drugih predstavnika boračkih populacija i građana Tuzle.

U sklopu obilježavanja 28. godišnjice od formiranja Patriotske lige u Tuzli u prijepodnevnim satima položeni su vijenci i cvijeće na spomen obilježju na Slanoj Banji.