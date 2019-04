Održana specijalna olimpijada „Parallel“ u Tuzli

Na stadionu Telex u Tuzli danas je počelo Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „Parallel“. Osnovni cilj ovog sportskog projekta je da promoviše prava i mogućnosti osoba sa poteškoćama u razvoju. Pored takmičarskog dijela u petak je, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, je planiran Forum za roditelje osoba sa poteškoćama u razvoju.

Cjelokupnu manifestaciju podržala je i Vlada Tuzlanskog kantona. S tim u vezi prisutnima se obratio i premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović. Premijer je u ime Vlade izrazio riječi podrške ovom projektu, čestitao organizatorima i poželio mnogo sreće takmičara u takmičenjima koja predstoje.

„Mi smo u Vladi posebno osjetljivi kada su u pitanju osobe s posebnim potrebama, pa je samim tim i realizacija ovog projekata dobila našu punu pažnju. Ovakvim projektima Vlada redovno daje podršku, i s ponosom ističem da smo do sada bili podrška brojnim projektima koji su za cilj imali podršku afirmaciji i socijalnom uključivanju osoba s posebnim potrebama. Očekujem da i ova sportska manifestacija, osim mnogo osmjeha na licima mališana, doprinese i njihovom snažnijem uključivanju u redovne društvene tokove. Biti ovdje znači dati im podršku, i to je samo dio onoga koliko to oni zaslužuju“, rekao je premijer Suljkanović.