Održana tribina „9. januar 1992. – dan podsjećanja na genocide nad Bošnjacima“

Medžlis Islamske zajednice Tuzla, u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture „Preporod“ i Bosanskim kulturnim centrom TK, organizirao je u četvrtak u Plavoj sali BKC-a tribinu pod nazivom „9. januar 1992. – dan podsjećanja na genocide nad Bošnjacima“.

9. januara jedan od najcrnjih dana u historiji čovjeka i civilizacije, koji označava početak najvećeg sistematskog, planiranog udruženog zločinačkog poduhvata protiv Bosne i Hercegovine i njenog najbrojnijeg naroda, Bošnjaka.

Uvodničari na tribini bili su mr.sci. Asja Redžić i mr.sci. Meho Meša Bajrić.

U svom izlaganju mr. Asja Redžić govorila je o korijenima genocida nad Bošnjacima 40-tih i 90-tih godina. Mr. Redžić osvrnula se na neke od osnovnih korijena velikosrpske ideologije koja je, nažalost, i danas živa.

-Dok ima Bošnjaka bit će i Bosne i Hercegovine. U njenom 1.000 godišnjem postojanju niko je nije uspio uništiti, pa neće ni ove ideje koje još žive – zaključila je mr. Redžić.

Meho Bajrić je iz svog bogatog životnog opusa i iskustva istakao neke važne činjenice o uređenju i strateškim ciljevima ideje velikosrpske ideologije s kojima se susreo u vrijeme pred agresiju na našu domovinu. Mr. Bajrić je govorio o akterima te ideje koja negira, osporava Bosnu i Bošnjake, te o nizu različitih mjera koje su poduzimane s ciljem etničkog čišćenje Bošnjaka i ostvarenja zacrtanih im ciljeva.

Tribini je prisustvovao i glavni imam Medžlisa IZ Tuzla hafiz Ahmed-ef. Husaknović koji se i obratio prigodnim riječima.

„Namjera je da govorimo o onome što se događalo ovdje, počeviši od današnjeg datuma 9. januara 1992. godine pa do dan danas, kada se počinje raditi na razgradnji države etničkom čišćenju ljudi, čišćenje bogatstava naše domovine. Trebamo što više govoriti o tome, da nam se to ne bi ponovilo. Ustrajava se na glorifikaciji 9. januara, ali mi ćemo ustrajati u ukazivanju onog što je započelo na današnji dan, a to je, zasigurno, uvod u jedan od genocida koji se dogodio bošnjačkom narodu – kazao je glavni imam hafiz Ahmed-ef. Huskanović.

Tokom tribine ukazalo se na činjenicu da su 9. januara 1992. godine antidržavne prosrpske snage na čelu sa SDS-om donijele deklaraciju o proglašenju Republike sprskog naroda Bosne i Hercegvoine. Taj dan je prekretnica i osnov, početak svega onoga što se poslije dešavalo kroz političko, pravno, fizičko nasilje, formiranje logora, etničko čišćenje, činjenje teških zločina i na kraju genocida.

U manjem bosanskohercegovačkom entitetu 09. januar se obilježava kao Dan RS-a.

Ustavni sud BiH je 26. novembra 2015. godine utvrdio da je neustavan 9. januar kao dan RS, a Komisija za provođenje referenduma je 25. septembra 2016. godine provela referendum o 9. januaru, iako je Ustavni sud BiH zabranio njegovo održavanje i zatim poništio rezultate izjašnjavanja građana.

Bez obzira na sve navedeno u manjem bosanskohercegovačkom entitetu 9. januara se i danas obilježava nizom manifestacija, uključujući i vjerske.