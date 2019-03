Održana tribina na Filozofskom fakultetu Tuzla: ”Brojne su prepreke, ali žena nikada ne smije posustati!

Brojne su prepreke na putu da žena uspije, ali ona nikada ne smije posustati – poručeno je sa tribine koja je povodom 8. marta organizovana na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Eminentne predavačice imale su priliku sa studenticama diskutovati oko trenutnog položaja žena u našem društvu. Tribinu je organizovalo Udruženje studenata medicine u Tuzli iz koje poručuju da je potrebno konstantno osnaživati mlade žene.

”Prema mom mišljenju žene su u nezavidnom položaju jer se i dalje borimo za svoja prava. Sve dok se mi borimo za neka fundamentalna prava koje žene treba da imaju smatram da iskonski cilj osmog marta nije ispunjen, a taj cilj je da budemo svi jednaki!” – rekla je Azra Šadić, koordinatorica projetka We Can Do It.

Da svi moramo biti jednaki, stav je i profesorice Dženete Omerdić koja je mladima objasnila da su očekivanja od žene, ponekad i nerealna, te da je ljestvica očekivanja sve više podignuta; ali da se ipak sa tim treba znati nositi.

”Ukoliko ste zaposleni kao žena, a da ste u određenem trenutku stavili po stranu porodicu, onda ste preambicioni ne odgovarate našim standardima. Ukoliko niste angažovani kroz posao, onda ne poštujete sebe. Tako da mislim da je nužno danas naći mjeru,’ kazala je prof. dr. Dženeta Omerdić, vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Ostvarenje kako u poslovnom tako i u porodičnom životu moguće je, poručila je profesorica. Osim nje na ovoj tribini govorila je i doktorica Samira Srabović – čiji je govor imao jasnu poruku svakoj ženi.

”Ja ću im poručiti prije svega da slijede svoje snove, svoje želje da budu borbene istrajne jer nije niti lagan niti je nekakvo posebno na vidiku one moraju da istraju na tom putu da se bore sa preprekama, mi znamo koje su to prepreke, ali kada sve to pređete to je nešto što se ne da riječima opisati,” poručila je Samira Srabović, šefica Službe opće porodične medicine Doma zdravlja Tuzla.

Da bi se sve prepreke prevazišle žene moraju biti uporne i istrajne u svojim namjerama, nikada ne zanemarujući sve dimenzije vlastite ličnosti, stava su naše sagovornice, koje su na kraju poručile da će se položaj žena brže mijenjati tek kada sve žene zauzmu jasan stav, a on je još prije više od 100 godina izložen: Svi moraju imati jednaka prava!