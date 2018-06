Održano predavanje “Uklanjanje grafita”: Izrečene i prve sudske presude za ispisivanje grafita

O posljedicama ispisivanja poruka na različitim objektima ili kulturno značajnim građevinama u Tuzli, u posljednjih je šest mjeseci meta interesovanja organa reda Tuzlanskog kantona. Zato je paralelno s implementacijom projekta „Zajedno za Tuzlu“ u toku i realizacija edukativnih radionica za učenike srednjih škola, odnosno za mlade koji su, pokazuju statistike, većinski dominantna kategorija koja nepreciznim šaranjem zgrada, umjesto poruke, iza sebe ostavljaju tek ruglo i trajno oštećenu površinu.

Kada se pod krinkom umjetnosti javne gradske površine, privatni objekti ili ulazi stambenih zgrada grafitima počnu skrnaviti, to se već može tretirati vandalizmom, a što je opet u sferi Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, na to se u većini slučajeva nije ni obraćala pažnja sve dok u posljednjih nešto manje od pola godine, nije počela implementacija projekta „Zajedno za ljepšu Tuzlu“. Od tada do danas, ističu iz kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova veliki broj mladih je informisan, dodatno edukovan, a zabilježeni su i prvi slučajevi izricanja sudskih presuda za ovakve radnje.

U okviru ovog projekta, službenici MUP-a TK, održali su edukativno predavanje za učenike KŠC „Sv. Franjo“ Tuzla.

“Treba napomenuti da je UP MUP-a TK nedavno riješila slučaj momka koji je ispisivao grafit u gradu „130“. On se nalazio na nekoliko značajnih objekata koji su i oštećeni. Njemu je sud izrekao novčanu kaznu. Osim toga on može dobiti i kaznu zatvora. Ako ponovi ovo djelo može mu biti izrečena i ta maksimalna kazna zatvora”. – kazao je Izudin Šarić, portparol MUP-a TK.

Velikom broju osviještenih mladih osoba u Tuzli doprinos su dale i srednjoškolske obrazovne ustanove koje su, što u skladu sa nastavnim programima, što konkretnim aktivnostima u gradu, dali svoj doprinos pokazavši kako se trebaju čuvati gradske površine od važnosti za svakog stanovnika Tuzle ponaosob.

“Pored toga što imamo dosta, nažalost, srednjoškolaca na svoj način ukrasiti zgrade, ipak ovi vršnjaci smatraju da naša Tuzla treba izgledati malo ljepše i urednije i za one koji dolaze s vana da budemo reprezentativni u smislu kako Tuzla izgleda i kako izgledaju drugi gradovi.” – istakla je Ivana Milosavljević, profesorica u KŠC „Sv. Franjo“ Tuzla.

Ispisivanje poruka u formi grafita, odnosno vrsta alternativne umjetnosti odavno je već prepoznata i podržana u Tuzli budući da na različitim lokacijama u gradu brojni umjetnici imaju rezervisane površine za nesmetano ispoljavanje kreativnosti. Zato svi oni koji poštuju pravila i vode računa gdje će iza sebe ostaviti grafit i nisu obuhvaćeni ovim projektom. Ali zato su svi oni koji nepreciznim šaranjem žele skrenuti pažnju na sebe, pod nadzorom policije koja će u narednom periodu još intenzivnije raditi na rasvjetljavanju ovakvih i sličnih slučajeva vandalizma.