OKK Sloboda dočekuje Široki Brijeg: ”Favoriti su, ali idemo po pobjedu”

Prva play off utakmica prvenstva BiH za košarkaše završena je neslavno za ekipu Slobode. Semafor je na kraju pokazao rezultat: 104 – 90. Tokom same utakmice nije se naziralo da će domaćin napraviti tako veliku razlog obzirom da su u prve dvije četvrtine utakmice imali prednost od četiri koša. Ipak, u trećoj četvrtini stvari se mijenjaju pa je Široki završava sa značajnom razlikom, a meč privode kraju u istom ritmu. No, priliku za popravni košarkaši Slobode imaju već sutra.

”Široki je u šest sedam minuta ostvario veliku razliku koju nismo mogli stići iako smo u dva navrata bili jako blizu. Ta utakmica je putokaz kako treba da igramo sutra ako želimo da produžimo polufinalnu seriju i da slavimo pobjedu. Oni su imali pravo domaćinsko navijanje od momenta izlaska do zadnjeg zvižduka i nama treba da podrška kako bi slavili protiv protivnika koji igra najbolje u BH ligi” rekao je Josip Pandža, šef stručnog štaba OKK Sloboda.

Ekipa Slobode nema problema sa povredama, pa su svi igrači spremni za naredni duel. Jedan od njih je Zlatko Jovanović koji objašnjava da je atmosfera u ekipi dobra i da postoji snaga i motivacija da se sutra ostvari pobjeda protiv Širokog.

”Jedno je sigurno, a to je da ćemo mi probati i dat ćemo maksimum da pobijedimo. Ove godine su nas dobili pet puta i opet to pokazuje da su u boljoj formi. Da se ne vraćamo na ono kako je bilo, hajde da vidimo sutra da se skupimo i da odigramo dobru utakmicu, da ne dozvolimo tih pet minuta pada i da držimo sigurnost što se tiče skoka, izgubljenih lopti i da odgovorimo sa našom publikom koja će nadam se doći u što većem broju da nas podrži” kazao je Zlatko Jovanović, igrač OKK Sloboda.

Utakmica je na rasporedu sutra u SKPC Mejdan od 19:30 sati.