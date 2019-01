Oko 54 hiljade poreskih obveznika izvršilo registraciju za e-PDV, ostali imaju još malo vremena

Poreski obveznici u Bosni i Hercegovini do početka ove godine bili su obavezni registrovati se za elektronsku prijavu PDV-a i akciza u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Kako navode iz ove Uprave to je do početka 2019. ispunilo oko 54 hiljade obveznika, a oko 3.500 nije izvršilo proces registracije. Vrata regionalnih centara u Tuzli, Sarajevu, Banjaluci i Mostaru su otvorena za sve one koji još nisu izvršili registraciju, da se konsultuju sa službenicima i završe registraciju. Svi oni koji ne završe proces registracije u ovom mjesecu, ubuduće neće moći podnijeti svoje prijave, odnosno Uprava će morati za njih to uraditi, obraćunati naknadni teret i za to će prinudnim putem izvršavati naplatu.

”Ujedno je ovo poziv svim obveznicima koji pripadaju Regionalnom centru Tuzla a nisu završili registraciju da mogu doći u prostorije Uprave za indirektno oporezivanje u našem Regionalnom centru Tuzla i uz podršku Grupe za podršku u Sektoru za poreze i Grupe za informacione tehnologije mogu registraciju završiti na licu mjecu, službenici čekaju u našim prostorijama. Moram reći da se registracija mora uraditi kako bi se januarska prijava za 2019. godinu mogla predati. Podsjetit ću, prijava za decembar 2018. godine se može podnijeti i papirnim putem, dok prijava za januar 2019. godine više ne može da se podnese papirnim putem, odnosno papir odlazi u prošlost”, navodi Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje BiH.