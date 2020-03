Oko pet hiljada osoba u TK u kućnoj izolaciji, svi do sada testirani negativni

Sa ciljem usaglašavanja i harmonizacije budućeg postupanja, a sa krajnjim ciljem što efikasnijeg suzbijanja pandemije virusom COVID -19, Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona danas je sa predstavnicima gradskih/općinskih štabova održao zajedničku sjednicu.

Ovom prilikom prezentirane su dosadašnje aktivnosti Kantonalnog štaba civilne zaštite, te su komandanti gradskih i općinskih štabova upoznati sa mjerama koje se planiraju poduzimati u narednom periodu a u skladu sa razvojem epidemiološkog stanja na području našeg kantona.

„U odnosu na ostale kantone situacija u TK je zadovoljavajuća, nemamo zaraženih koronavirusom. Povećao se broj osoba koje se nalaze u izolaciji i on sada iznosi oko 5000. Do sada su testirane 83 osobe i nalazi su negativni. Zahvaljujem se građanima koji se pridržavaju naših mjera, a za one koji ne poštuju naše mjere, za one koji ugrožavaju i svoj i život svojih bližnjih, danas ćemo samo predložili neke nove mjere i sankcije“, kazao je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zoran Jovanović.

Današnjem sastanku je prisustvovao i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović.