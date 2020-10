Okoliš u Tuzli „lakši“ za 37 tona ilegalno deponovanog otpada!

U okviru ekološko-volonterskog projekta „Let's do it Tuzla“, devetu godinu zaredom, realizovane su terenske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada na području Grada Tuzla.

Konkretno, radi se terenskim akcijama „Let's Do It – očistimo zemlju za 1 dan“, koje su prepoznatljive po svojoj masovnosti, ali i čišćenju velikog broja lokacija na jedan dan.

Zbog aktuelne higijensko-epidemiološke situacije te obaveze poštovanja svih mjera i naredbi kriznih štabova, pomenute aktivnosti u 2020. godini realizovane su uz određenemodalitete. Tako je u periodu od 19. septembra do 10. oktobra 2020. godine realizovanojedanaest manjih terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada, u kojima su učešće uzeli prevashodno mladi ljudi, članovi omladinskih organizacija, učenici osnovnih i srednjih škola kao i ostalidruštveno-odgovorni građani/ke Grada Tuzla.

„Članovi našeg projekta, kao jednog relevantnog ekološkog faktora u Gradu Tuzla, istrajni su u realizaciji pomenutih aktivnosti te su, uprkos svemu, i ove godine nastavili tradiciju organizovanja ekoloških akcija u svrhu čišćenja i uljepšavanja našeg Grada. Time članovi našeg tima, uz podršku ostalih građana, postaju istinski eko-heroji svojih zajednica. Važno je istaknuti da je projekat ‘Let's do it Tuzla’ uporedo sa realizacijom terenskih aktivnosti, intenzivno radio i na podizanju svijesti svih segmenata društva posredstvom promotivnih kampanja, koje su bile plasirane na outdoor površinama, društvenim mrežama i medijima“, izjavio je Adnan Imamović, izvršni koordinator projekta „Let's do it Tuzla“.

U periodu od tri sedmice, u pomenutim terenskim akcijama čišćenja, učešće je uzelo ukupno540 volontera koji su zajedničkim snagama iz prirodne sredine u užoj gradskoj jezgri te okolnim mjesnim zajednicama, uklonili preko 37 tonailegalno deponovanog otpada. Kada je riječ o lokacijama koje su obuhvaćene akcijama, radi se prevashodnoo lokalitetu izletišta „Ilinčica“, parka „Slana Banja“, vidikovca „Kicelj“, mosta u blizini bivše „Livnice čelika“, pojasa pruge kod glavne Željezničke stanice Tuzla te parkinga u blizini Filozofskog fakulteta UNTZ, ali i područjima mjesnih zajednica Slavinovići, Solina, Gornja Tuzla, Dobrnja, Mramor, Pasci i Kiseljak.

Projekat „Let's Do It Tuzla“ i terenske akcije koje se provode u okviru istog, sastavni su dio pokreta „Let's Do It Bosna i Hercegovina“, odnosno „World Cleanup Day“, u kojem je u dosadašnjim ekološko-volonterskim akcijama učešće uzelo 35 miliona volontera iz preko 180 zemalja svijeta. Tako su Tuzla i ostali gradovi u BiH dijelom najveće ekološke globalneporodice, ujedinjene u jednoj misiji – čišća i ljepša životna sredina za sve nas!

Aktivnosti projekta podržane su od strane kompanije „Eko život“ d.o.o. Tuzla, NLB Banke d.d., Sarajevo, Fabrike cementa Lukavac, Misije OSCE-a u BiH, Rudarskog instituta Tuzla, te drugih društveno-odgovornih i ekološki orijentiranih privrednih subjekata.

Iz „Let's do it Tuzla“ tima najavljuju da će se do kraja 2020. godine realizovati i osma po redu terenska akcija sadnje drveća čime će, po ko zna koji put, biti obogaćena pluća Grada Tuzla.