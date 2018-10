Okončana izgradnja mosta u tuzlanskom naselju Brđani

Završetak radova na projektu Izgradnja mosta preko rijeke Soline u tuzlanskom naselju Brđani, u mjesnoj zajednici Solina, danas je ozvaničen.

Most je izgrađen u okviru projekta izgradnje mostova preko vodotoka na području grada Tuzle. Radovi su obuhvatili izgradnju mosta i uređenje dijela korita neposredno uz lokaciju mosta. Finansijska sredstva za ugovorene radove, u iznosu od 162.440,55 KM, obezbijeđena su iz budžeta Grada Tuzla.

“Od projekata ponajviše volim mostove jer vežu dvije strane. A ovo je ranije bio jedan nesiguran most. Zamislite zabrinute roditelje za djecu i druge probleme. Sada imamo jedan stabilan i jak most, za koji je iz budžeta Grada izdvojeno oko 162.000,00 KM. Reguliran je glavni dio i nekoliko stotina metara lijevo i desno korita rijeke Soline. Evo došli smo do uspješne realizacije, zahavalan sam izvođačima, stvarno je korektno izvedeno sve. Imamo otvorenje jednog važnog objekta za mjesnu zajednicu Solina”, izjavio je gradonačelnik Jasmin Imamović.

Otvaranju mosta prisustvovao je veliki broj građana, potpredsjednik Skupštine TK, Slađan Ilić, vijećnici Gradskog vijeća Tuzle i drugi gosti, a pored gradonačelnika Imamovića, prisutnima su se obratili predsjednik MZ Solina Jasmin Jogunčić i vijećnik Gradskog vijeća sa područja ove mjesne zajednice Nedžad Malikić.