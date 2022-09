Okupili se futsal reprezentativci

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas u Trening centru Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH u Zenici i počela pripreme za utakmice kvalifikacija za SP protiv Armenije i Češke Republike.

Izabranici Ive Kreze su odradili prvi trening juče u dvorani zeničkog Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ gdje su naši reprezentativci domaćinu uručili simboličan poklon, fudbalsku loptu.

„Euro je iza nas, a slijede kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Kao što je već poznato, nalazimo se u kvalifikacionoj Grupi 3. Prvu utakmicu igramo 17. septembra, ovdje u zeničkoj Gradskoj areni „Husejin Smajlović“ a tri dana kasnije gostujemo u Brnu Češkoj Republici. Pozvali smo 13 igrača i tri golmana i svi su se odazvali. Imali smo određenih problema i nismo mogli računati na Bilala Jelića, Sabahudina Petaka i Amera Džindića.Zdravstveni bilten je u redu, nadam se da će tako i ostati“, rekao je selektor Krezo.

Reprezentativac Srđan Ivanković je izjavio:

“Put do Svjetskog prvenstva je dosta teži nego do Eura, ali naše ambicije ostaju iste, izboriti nastup na završnici. Imamo motiv i energiju da idemo dalje. Grupa je izuzetno teška, ciklus je uređen tako da nakon jedne idemo u drugu grupu i biće dosta utakmica. Treba da imamo na raspolaganju što više zdravih igrača i da uđemo u formu. Trenutno mnogi nisu u takmičarskom ritmu, jer je tek početak sezone. Nadamo se da ćemo kroz ove treninge i početne utakmice doći do prave forme. Jako su nam bitni navijači. Zenica nam je bila dobar domaćin, tu se osjećamo kao kod kuće. Bilo bi jako lijepo da Zeničani ali i ostali ljubitelji sporta iz BiH u što većem broju dođu u subotu u Arenu i budu naš šesti igrač.“

Utakmica sa Armenijom na programu je 17. septembra u 18:00 sati u Gradskoj areni „Husejin Smajlović“ u Zenici.