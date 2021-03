Olimpijski komitet BiH nagradio mladu plivačicu Lanu Pudar

Olimpijski komitet BiH veliki uspjeh mlade plivačice Lane Pudar i njenog trenera nagradio je s 22.000 KM i olimpijskom stipendijom od 800 KM mjesečno.

Olimpijski komitet BiH plivačicu Pudar, koja je u Beogradu na plivačkom mitingu isplivala A olimpijsku normu u disciplini 100 metara – delfin, nagradio je sa 5.000 KM, a njenog trenera Alenu Čemanović sa 2.000 KM.

Brilijantnoj 15-godišnjoj plivačici Olimpijski komitet BiH dodijelio je i olimpijsku stipendiju u visini od 800 KM mjesečno. Ona se tako pridružila timu od 15 sportista koji već uživaju stipendiju za OI “Tokyo 2020”.

Također, u cilju što bolje pripreme za Olimpijske igre, Lana Pudar će sa sportistima koji su već kvalifikovani za OI Tokyo 2020 i pretendiraju na najviše plasmane, a to su Amel Tuka, Mesud Pezer i Larisa Cerić, koristiti i “Program plus” podršku Olimpijskog komiteta BiH te će time finansijski biti podržana sa 15.000 KM u svim nastupima i putovanjima do održavanja Igara.

– Što smo obećali, mi smo to i uradili. Dugogodišnja potpora Olimpijskog komiteta mladim nadama bh. sporta urodila je plodom jer je naša Lana ispunila olimpijsku normu. Naime, OK BiH još prošle godine izdvojio je sredstva i dodijelio stipendiju Lani Pudar u okviru projekta koji je namijenjen perspektivnim i mladim sportistima uzrasta do 18 godina jer smo već tada prepoznali njen olimpijski potencijal – kazao je predsjednik OK BiH Marijan Kvesić.

Kvesić je dodao da je Bosna i Hercegovina rasadnik talentirane djece u svim oblastima pa i u vrhunskom sportu.

– Naglašavam, Olimpijski komitet BiH je nebudžetski korisnik koji se finansira isključivo putem projekata i uz pomoć sponzora, ali uvijek iznađemo način da finansijski podržimo naše perspektivne sportiste. Nadam se da će primjer podrške Olimpijskog komiteta prema Lani i drugim vrhuskim sportistima slijediti i Vijeće ministara BiH, nadležna ministarstva za sport kao i uspješne kompanije – rekao je Kvesić.

Lana Pudar se zahvalila Olimpijskom komitetu BiH na podršci koju joj pružaju.

– Stipendija je velika motivacija za dalji rad i želim se zahvaliti Olimpijskom komitetu BiH jer su prepoznali moj trud i rezultate te odlučili da mi pomognu novčanim sredstvima da se pripremim najbolje što mogu za Olimpijske igre u Tokiju i tako predstavim najbolje moju državu i otplivam najbolje moguće što mogu – kazala je Pudar.

Damir Đedović, predsjednik kluba vodenih sportova “Orka“ iz Mostara, također se zahvalio Olimpijskom komitetu na svesrdnoj podršci i činjenici da je među prvima prepoznao potencijal u ovoj mladoj plivačici.

– Pudar je definitivno postala glavna tema svih razgovora u cijeloj državi i zaista su svi oduševljeni ovim što je ona postigla. Očekujemo poboljšanje plivačkih uslova u gradu Mostaru što podrazumijeva prije svega i izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena kako bi se upotpunilo sve što je Lana Pudar do sada postigla. Čast nam je što je ona postala projekat od velike važnosti Olimpijskom komitetu BiH, a prije svega velike zahvale idu čelnicima OK BiH što su promptno reagirali i s Lanom Pudar potpisali puni stipendijski ugovor i time potpomogli predstojeće pripreme za Olimpijske igre u Tokiju – istakao je Đedović.

Osim Pudar, Olimpijski komitet je krajem prošle godine dodijelio stipendije i mladim olimpijskim nadama Amaru Pašiću, Nejli Kalači, Branku Tadiću, Hani Piralić, Nemanji Maleševiću, Asji Klačar, Zari Husedžinović, Adi Avdagić, Jovanu Lekiću i Mateju Rašiću, saopćeno je iz OKBiH.