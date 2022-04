Omer Berbić: Tuzlaci konačno mogu plaćati grijanje u skladu s individualnom potrošnjom

Građani Tuzle do sada su mogli ugraditi kalorimetre samo ako bi svi stanari zgrade ili bilo

kojeg objekta zajedničkog stanovanja dali saglasnost. Od jučer to mogu uraditi bez

saglasnosti. Bilo je to predizborno obećanje Omera Berbića iz Naše stranke, a nakon što je

postao vijećnik i inicijativa:

„Na prošloj sjednici Gradskog vijeća, prema novim tehničkim uslovima Centralnog grijanja

Tuzla, moguća je ugradnja kalorimetra u stan bez saglasnosti svih stanara.

To će svakom omogućiti da plati onoliko koliko potroši, a ne paušalno. Ovakav način

plaćanja je praktičniji i, na kraju krajeva, istinitiji. Mnogi su se građani osjećali zakinutim

paušalnim plaćanjem a neki bi opet željeli da sami određuju kad i koliko će grijati svoje

objekte. Dakle, kalorimetri povećavaju zadovoljstvo uslugom, što je također jako važno.

Pozivam sve građane koji žele da im se grijanje obračunava po utrošku da pročitaju nove

tehničke uslove te da se jave u preduzeće koje onda treba naći tehničko rješenje za ugradnju kalorimetara.

Važno je naglasiti da će te tehničke promjene morati platiti potrošači te da je izuzetno

zahtjevno ugraditi kalorimetre u određene zgrade sa starim sistemima. Nadamo se da će se štoveći broj građana odlučiti na ovaj korak, navodi se u saopćenju političke organizacije građana “Naša stranka”