Omladinski pogon FK Sloboda privlači sve više polaznika

Dosadašnji dobri rezultati kao magnet privlače nove polaznike u Slobodin omladinski pogon. Iz godine u godinu, bilježe sve veći broj djece. Rezultati potvrđuju njihov profesionalan rad, a djeca interesovanje za treniranjem.

–Trenutno imamo generacije od najmlađih 2012. godište do juniora, koji su 1999. godište. Po kategorijama imamo od 2006. do 2012. godišta, a to je škola fudbala. Njih imamo oko 150, dok onih koji se takmiče: juniori kadeti, pioniri, predpioniri oko 110, priča Željko Mitrić, sekretar Omladinskog pogona fudbalskog kluba „Sloboda“ koji ističe da Omladinski pogon broji ukupno oko 260 djece.

Više nego poznato je da je ovo jedna najuspješnija selekcija u BiH. Kada se saberu svi rezultati, Sloboda je daleko iznad ostalih selekcija u državi.

–Uzimajući u obzir prošlogodišnje rezultate, moram istaknuti uspjeh pojedinih kategorija u Slobodinom omladinskom pogonu. Na državnom nivou juniori su nam bili treći i kadeti četvrti. Ostale kategorije se takmiče na kantonalnom nivou i tu smo ubjedljivo prvi, ističe Mitrić.

Ovogodišnji novitet u bh nogometu je uključenost pionira u državnu ligu. Prema riječima Mitrića, Slobodini pioniri ove godine postaju učesnici državne lige. To je rezultiralo dolazak i uključenje novih pionira sa područja kantona u njihov tim. Svjesni su razlike igre u kantonalnim ligama u odnosu na državnu.

–Oni su svjesni šta znači igrati za neku kantonalnu ligu i turnire u školi fudbala, a šta za državnu, dodaje Mitrić.

Iz omladinskog pogona FK „Sloboda“posebno ističu zahvalnost i sa zadovoljstvo pominju svog šefa/koordinatora Omladinskog pogona- Sakiba Malkočevića.

-Selektor je reprezentacije U17 Bosne i Hercegovine. Najuspješniji je selektor u BiH, jer je jedini dva puta vodio svoju reprezentaciju na Evropsko prvenstvo. U klubu radi osam trenera. Deveti trener je trener svih golmana Mirza Hadžić- specijalni trener. U klubu imamo i ekonoma i naravno mene kao sekretara, priča Mitrić.

Mitrić ističe da je želja svakog polaznika u školu fudbala da stigne do prvog tima. Predanim treninzima nastoje uspjeti i istrajati u svom cilju. Do sada su imali nekoliko prvotimaca koji su tu upravo dospjeli iz omladinskog pogona.

–Imali smo situaciju, pogotovo od janura da je naših šest juniora prešlo u prvi tim. To se dugo nije desilo. Razlog toga je možda novi upravni odbor koji ima razumjevanja za mlađe kategorije. U svemu tome je vidljiva i zainteresovanost trenera Vlade Jagodića, koji sam dođe i pita o terminu odigravanja utakmica, što do sada nije bio slučaj.

Pri upisu u školu fudbala crveno – crnih, kako smo već pomenuli, djeca imaju želju i uspjevaju svojim talentom i predanom igrom stići do prvog tima. Svi oni prateći svjetske reprezentacije i nogometaše žele postati najbolji. Stoga, osim želje igre za prvi tim, kao sljedeći cilj javlja se reprezentacija, a onda prvotimac nekog poznatog kluba.

–To je normalno. Sa jednim nastupom za reprezentaciju, vi ste već u Evropi.

To je već do njih. Za to moraju mnoogo raditi i izboriti se da taj cilj i san pretvore u stvarnost.

Prema riječima Mitrića, dosadašnja iskustva momaka koji su trenirali u Omladinskom pogonu su i više nego pozitivna. Rezultati su i više nego dobri, a njihov tim je dobra podloga za stvaranje vrhunske nogometne karijere, prenosi fksloboda.ba