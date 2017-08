Oprez! I narednih dana sunčano i veoma toplo vrijeme!

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne je moguć pljusak kiše praćen grmljavinom.

Vjetar, slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevne temperature od 33 do 39, na jugu i sjeveru do 42 stepena.

Sunčano i vruće vrijeme očekuje se i u nedjelju, uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva pljuskovi i grmljavine se očekuju u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne, kao i na istoku i u Hercegovini.

U Bosni je lokalno moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra i gradom. U večernjim satima naoblačenje sa padavinama će zahvatiti veći dio Bosne. Vjetar, slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, na jugu od 24 do 28, a dnevne od 33 do 39, na jugu i sjeveru lokalno do 42 stepena.

U ponedjeljak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U jutarnjim satima slaba kiša ili pljuskovi su mogući u Bosni. Poslije podne pljusak kiše se očekuje na jugozapadu Bosne, na istoku i sjeveroistoku Hercegovine. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 32 do 38 stepeni.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost bit će u utorak. Poslijepodne u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć pljusak praćen grmljavinom. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 29 do 34, na jugu od 34 do 39 stepeni.

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 22 do 28, a dnevne od 31 do 37, na jugu do 40 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.