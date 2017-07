Oprez na vrućinama: Obavezan unos tečnosti iako ne osjećate žeđ!

Fedaralni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog izrazito visokih temperatura zraka, koje će prema prognozama meteorologa u narednim danima dostizati vrijednosti i do 41 stepen Celzijusa. Narandžasti meteoalarm na snazi je do 6. avgusta u vremenskom intervalu od 13 do 18 sati. Ljekari svakodnevno upozoravaju na zdravstvene probleme koji mogu nastati uslijed djelovanja visokih temperatura zraka na organizam te savjetuju maksimalan oprez. Posebno su osjetljiva djeca, starije osobe i trudnice kojima se ne preporučuje boravak na otvorenom tokom djelovanja visokih temperatura, a osobama koje odlaze na kupališta i koje moraju boraviti na otvorenom, ljekari savjetuju.

„Stariji pacijenti, hroničari, piti redovno terapiju. Po recepte, na kontrolne preglede, dakle sve to što trebaju da obave u domu zdravlja na klinici, da to odrade do tih nekih 11 sati, mada je i u 11 sati temperatura blizu već 30 stepeni.“, istakla je dr. Lejla Kuluglija Memišević načelnica Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.

Bez ozbira o kojoj populaciji je riječ, unos dovoljne količine tečnosti obavezan je, čak i ako ne osjećamo žeđ, jer se dio tekućine iz ogranizma gubi tokom disanja i znojenja.

„ Tako da je potrebno otrpilike 8 do 10 čaša dnevno vode najmanje trebamo uzeti. Oprez posebno kod osoba koje su izložene fizičkom naporu, oprilike kažu za svaki sat fizičkog napora, treba još na tu količinu dodati od 1 do 3 čaše vode.“, pojašnjava dr. Memišević.

Alkohol, kofeinski i energetski napitci ne trebaju se uzimati, jer dodatno isušuju organizam i prave dodatnu dehidraciju te ukoliko se ne namiri taj gubitak tečnosti, vrlo brzo osobe padaju u dehidraciju sa pojavom određenih kliničkih simptoma.

„Osobe koje izgube veću količinu tekućine, mogu osjetiti vrtoglavicu, omaglicu, to su već opasni znaci, upozoravajući da im prijeti vrlo brzo toplotni udar, kad može doći do toplinskih grčeva, do gubitka svijesti, tako da zaista sa uzimanjem, to nije prazna priča, treba biti vrlo dosljedan, uporan, kako odrasli tako i mlađa populacija.“, napominje dr. Memišević.

Ukoliko ipak dođe do pregrijavanja ogranizma, potrebno se tuširati mlakom vodom te na vrat, pazušne jame i prepone stavljati hladne obloge. Svakako u svemu ovome treba voditi računa i o ishrani, koja mora biti lagana, a obroci češći i manji, te je potrebno nositi prozračnu i svijetlu odjeću. Ljekari preporučuju i boravak u prozračnim i zatamnjenim prostorijama te napominju da ukoliko korisitite klima uređaje vodite računa o temperaturnim razlikama.