Opstanak bh. privrede upitan: Nakon struje, skuplji i plin

Od 1. januara cijena plina za potrošače mogla bi biti veća i do 40 posto u Kantonu Sarajevo. A ironično, prijeti i isporuka ovog energenta. Sve je šlag na tortu nedavno najavljenim poskupljenima struje za privednike, zbog čega je praktično upitan opstanak bh. privrede. Stručnjaci tvrde da do poskupljenja neće, odnosno ne smije doći, iako nadležni i danas šute.

Nabavna cijena plina od 1. januara bit će viša za 15 posto. Bez subvencija Vlade Kantona Sarajevo, to će se odraziti i na cijenu za krajnje korisnike. I tu problemima nije kraj. Ako se ne osiguraju doadatne količine plina, upitno je i samo snabdijevanje velikih potrošača.

“Predstavnici Energoinvesta su obavijestili Upravu Sarajevogasa da ne mogu garantovati dnevne isporuke prirodnog plina preko 1,2 miliona standardnog metra kubnog za prvi kvartal 2022. godine za sve svoje kupce, što nije dovoljno za uredno snabdijevanje svih potrošača”, naveli su iz Sarajevogasa.

A, iz Energoinvesta danas bez komentara. Šute i iz federalne vlade i Elektroprivrede BiH na poskupljenje struje do čak 350 posto za firme, zbog čega su, sasvim je izvjesno, neminovna nova poskupljenja, ali i upitna brojna radna mjesta.

“Mi ćemo raditi da probamo zadržati ljude, ali što znam je da sigurno neće biti daljeg razvoja, neće biti daljih novih zapošljavanja koja smo planirali. Ako poskupi struja jednostavno nećemo više biti konkurentni na tržištu i sigurno da ćemo izgubiti jedan dio tržišta. Šta će to značiti za naše zaposlene, vidjet ćemo”, naglasio je Omar Kuštrić, direktor firme namještaja “Sinkro”.

Poskupljenje struje neće preživjeti ni pojedina javna preduzeća. Iz Vodovoda i kanalizacije Sarajevo kažu da bi povećanje troškova za struju sa dosadašnjih osam na više od 16 miliona KM firmu dovelo u kolaps.

“Ponuda za snabdijevanje električnom energijom za sljedeću godinu procentualno iznosi 305 posto više u odnosu na aktuelni Ugovor iz 2021. Potpisivanje ovog Ugovora bi ugrozilo naše poslovanje, s obzirom da sa ovakvim cijenama za električnu energiju ne bismo bili u mogućnosti izmirivati naše obaveze”, naglašavaju iz KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

Više od 15 posto firmi strahuje od gašenja. Na desetine hiljada radnih mjesta bilo bi upitno. Stoga, analitičari očekuju reakciju nadležnih.

“Smatram da će vjerovatno poskupljenje kretati u nekom rasponu od 10 do 30 posto, to je neka granica, do koje vlada smije ići, 10 posto je nešto što bi bilo optimalno u kontekstu privrede, a razumijevajući da je zaista došlo do promijene cijena električne energije na globalnom tržištu, 20 posto bi možda bio neki kompromis”, mišljenja je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

“Predstavnički dom je usvojio Izmjene zakona o el. energiji, odnosno, dopune zakona. Sutra je Dom naroda, očekujemo i da će oni po hitnoj proceduri usvojiti ovaj zakon, Vlada ima još uvijek dva radna dana u ovoj godini da eventualno donese ovu odluku. Ja imam neke informacije da je ta odluka već spremna”, naglasio je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Izostanak rada nadležnih i bilo kakvog napretka zemlje, doveo je do apsolutnog kraha, zaključuju naši sagovornici. Povećanje cijena plina, struje, osnovnih životnih namirinica, usluga – bh. građani zapravo plaćaju cijenu neprovođenja reformi. Problemi koji se nisu rješavali, došli su na naplatu.

