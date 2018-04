Optimizam u bh. reprezentaciji uoči utakmice s Ruskinjama

Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je pripreme za narednu utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Rusije, koja se sutra igra na stadionu Trening centru NSBiH u Zenici.

Atmosfera u redovima ‘zmajica’ je odlična i jedina nevolja stručnog štaba je izostanak dvije igračice koje su povrijeđene.

– Sutra nas očekuje nastavak kvalifikacija, koje mi jedna čekamo. Nerealno bi bilo da kažem da naše protivnice nisu favoritkinje, ali moram istaći da smo mi mnogo radili na pripreme za ovu i narednu utakmicu. Dobro smo analizirali naše protivnice i igračice će dati svoj maksimum, ispoštovati će naš dogovor i mislim da će to biti dovoljno da ostvarimo ono što želimo i da ćemo biti sretni nakon sutrašnje utakmice. Reprezentacija Rusije je kvalitetan sastav, ali mi smo odigrali dvije utakmice i igrali smo jako dobro, tako da su naše igračice optimistične i vjerujem da će to sutra biti naša dobra igra – kazala je selektorica Samira Hurem na pres-konferenciji.

Ova reprezentacija je u proteklih nekoliko godina značajno popravila svoju igru što je rezultiralo i dobrim predstavama na međunarodnoj sceni. Veći broj igračica je stekao i značajno međunarodno iskustvo, što je značajno za ovaj tim s obzirom na uslove i kvalitet igranja u domaćoj ligi.

– Mi smo već nekoliko godina krenuli strateški u stvaranju naše reprezentacije, uz mnogo ulaganja od nogometnog saveza, tako da bi nam sutrašnji dobar rezultat sa Rusijom mnogo značio za naš ženski nogomet i za savez da nastavimo ovaj put koji smo prošli. Sa pobjedom bi smo napravili veliki iskorak, a ono što nas čini hrabrima i što nam daje samopouzdanje je što smo 26. na UEFA lista a da je Rusija 24. na istoj listi. One su bile šeste, a mi smo bili 43. prije sedam godina. Polako napredujemo, ali još nismo u prilici da kažemo da imamo značajan kvalitet. Želimo pobijediti, ali hoće li biti sve dovoljno što mi damo i postavimo se u odnosu na Rusiju to ćemo vidjeti sutra. Napravili smo do sada veliku stvar i imamo pravo reći da želimo povoljan rezultat – ističe Hurem.

Žensku reprezentaciju, osim sutrašnje utakmice sa Rusijom, očekuje susret u Zenici i s reprezentacijom Engleske, tako da će stručni štab biti u prilici da na ove dvije utakmice vidi stvarne mogućnosti igračica.

– Mi smo timski odlična ekipa i najbitnije je da mi kao tim dobro odigramo utakmicu, jer je to najjača snaga naše ekipe. Mislim da sutra, ako budemo kao tim dobro igrali, i ako budemo ispoštovali sve zadatke koje je pred nas postavio stručni štab da ćemo jako dobro parirati Rusiji -rekla je kapiten reprezentacije Milena Nikolić.

Ova kvalifikacijska grupa je izuzetno teška, ali sve igračice vjeruju će uz domaću publiku prikazati dobru igru protiv Rusije i obadovati se novim bodovima. Napadačica Lidija Kuliš je jedna od igračica koje je već igrala u susretima s reprezentacijom Rusije i bila jedan od strijelaca protiv Ruskinja.

– Pripreme su protekle dobro, dobro smo radili i smatram da smo spremne i motivirane, a jedva smo čekale da nastavimo sa kvalifikacijskim utakmicama, jer smo radile na uigravanju ekipe na prijateljskim utakmicama. Naravno, Rusija je favorit, ali mi isto tako vjerujemo u sebe, u naše kvalitete i igramo pred našom publikom sa željom da osvojimo tri boda – istaknula je Kuliš.

Igračice očekuju i veliku pomoć navijača kojim je omoguće slobodan ulaz na stadion Trening centra u Zenici, a utakmica Bosne i Hercegovina – Rusija počinje u 16 sati.

Izvor: RTV Slon/Fena