Optužnica protiv Ahmeda Kastratija u fokusu javnosti

Vijeće Kantonalnog suda u Tuzli donijelo je odluku da Ahmed Kastrati ostaje u pritvoru nakon što je potvrđena optužnica kojom se tereti za ubistvo. Mjera pritvora može trajati do dvije godine, a sud je obavezan svaka dva mjeseca razmatrati da li još postoje razlozi za njeno produženje.

Podsjećamo, Ahmed Kastrati se našao u središtu javne pažnje nakon što je u sukobu više osoba, udario Sašu Vilušića koji je od zadobijenih povreda preminuo.

U najnovijoj optužnici Tužilaštvo Tuzlanskog kantona tereti Kastratija za ubistvo Saše Vilušića. Incident se dogodio 21. juna ove godine u jednom tuzlanskom ugostiteljskom objektu, kad je Saša Vilušić bio u verbalnom sukobu sa Amarom Orićem.

Upravo nakon tog sukoba, Tužilaštvo tvrdi da je Kastrati prišao Vilušiću s leđa, zgrabio ga za rame i udarcem zatvorene šake u predjelu oka nanio povredu koja je izazvala momentalni gubitak svijesti. Vilušić je od zadobijenih povreda preminuo 10. jula 2025.

Sud u Tuzli je 9. septembra odbio prijedlog za produženje pritvora, navodeći da u to vrijeme nije bio dostavljen obdukcioni nalaz ni mišljenje vještaka medicinske struke koji bi jasno pokazali uzročno-posljedičnu vezu između udarca i smrti.

Kastrati je 10. septembra pušten iz KPZ Orašje ali je nedugo potom ponovo uhapšen po nalogu Tužilaštva, a optužnica je formalno podignuta 11. septembra.

Istraga.ba je jučer objavila snimak na kojem se jasno vidi sukob između Saše Vilušića i Amara Orića. Na dostupnom snimku uočava se da je Vilušić razmijenio nekoliko udaraca s Orićem, nakon čega ga je udario Ahmed Kastrati. Potom je pao i glavom udario o pod. Od posljedica povreda preminuo je dvadeset dana kasnije.

Slučaj izaziva veliku pažnju javnosti, pravnih stručnjaka i medija, zbog ozbiljnosti povreda, činjenice da optuženi ima iskustva u borilačkim vještinama i rasprava o tome da li je djelo izvršeno svirepo i na bezobziran način.

