Osobe sa invaliditetom imaju pravo, ali ne i mogućnosti za samostalan život

Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla danas je organizovao obilježavanje Evropskog dana samostalnog života čiji je cilj podizanje svijesti o pravu na samostalan život i značaj samostalnosti za osobe sa invaliditetom.

Senaida Sarajlić aktivistica je Informativnog centra za osobe sa invaliditetom koji se, između ostalog, zalaže za to da osobe sa invaliditetom dobiju šansu za samostalan život. Naglašava kako je pravo na samostalan život jedno od osnovnih ljudskih prava. No u okruženju u kojem žive i to pravo im je često ugroženo. Senaida se u to uvjerila već onda kada je pokušala naći stan u kojem bi živjela sama.

„Kada sam kontaktirala stanodavce pdgovori su bili tipa: „Nemoj da ti se kod mene nešto desi“, „Molim te traži negdje drugo, kako ćeš ti..“, ili „Stan je zauzet“. Onda sam malo bila lukava pa kažem prijetelju da on nazove i onda bi njemu rekli da je stan slobodan da dođe. Dakle, čisti primjer diskriminacije“ izjavila je Senaida Sarajlić, aktivistica Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos.

Slično iskustvo imala je i njena kolegica Fatma Bulić koja već dvije godine vodi samotalan život.

„Bilo je jako teško naći stan, jer građani Tuzle nisu bili upoznati na koji način da pristupe npr. osobama u kolicima, tako da je bilo jako komplikovano naći stan. Šest mjeseci sam pokušavala raditi, međutim bezuspješno“, kazala je Fatma Bulić, aktivistica Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos.

Arhitektonske nepristupačnosti, nedovoljno obrazovanje, nemogućnost zapošljavanja i ostvarivanja radnog odnosa samo su neke od prepreka na putu ka samostalnosti osoba sa invaliditetom. Osim što im se ovim krše osnovna ljuska prava, osobe sa invaliditetom prinuđene su na život u porodičnom okruženju i oslanjanje na pomoć najbližih.

„Želimo da naglasimo da živjeti samostalno ni u kom slučaju ne znači da radimo sve sami, jer to nije moguće nijednom čovjeku. Živjeti samostalno znači imati mogućnost da se odlučuje o svom životu, da imamo kontrolu nad svojim životom, da imamo pravo na izbor i sosimo odgovornost za isti“, izjavila je Adisa Kišić, zaposlenica u Informativnom centru za osobe sa invaliditetom Lotos.

To uključuje i mogućnost da prave sopstvene izbore i odlučuju o tome gdje, s kim i kako će da žive. No da bi to uspjeli, usluge za osobe sa invaliditetom moraju biti na raspolaganju, pristupačne svima i pružene na temelju jednakih mogućnosti, no u TK to je, kažu u Lotosu, rijetkost.

„Uz potrebnu podršku osobe sa invaliditetom zaista bi mogle da daju svoj doprinos društvu i da budu ravnopravni članovi naše zajednice“, kazala je Kisić.

Omogućiti osobama sa invaliditetom fleksibilnost i samostalnost u svakodnevnom životu trebao bi biti jeda od prioriteta vlasti, ali i šire društvene zajednice, jer samo odnosnom prema onom drugačijem i nemoćnijem moguće je u pisati se na listu savremenih zemalja u kojima se poštuju osnovna ljustka prava: Pravo na zdravstveu pomoć, na obrazovanje i pravo na kretanje…