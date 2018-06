Osobe sa invaliditetom: Svi koji su izvedeni iz prava trebaju tužiti državu!

Od dvije milijarde i osamsto miliona KM kolika je ukupna vrijednost sporova koji se vode protiv budžetskih korisnika i javnih preduzeća u našoj zemlji, veliki dio veže se za ostvarivanje prava na rad i prava socijalne zaštite. Ovu analizu u Savezu osoba sa invaliodidtetom u FBiH protumačili su kao svojevrsno priznanje dijela državne vlasti, da su invalidi u BiH diskriminirani već godinama. Naime, još 2009. godine neratni invalidi čiji stepen invalidnosti iznosi 60,70 i 80 posto izbačeni su iz prava, što je u potpunoj suprotnosti sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH i UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom te drugim usvojenim dokumentima u BiH.

„To nije dvije milijarde nama, to je dvije milijarde samo nakndada, a gdje su kamate, naknade advokatima i takse, nove koje će država morati vratiit kad tad. Ovo je nama četvrta tužba već. Imali smo tužbu za 10 posto što su nam ukrali, oteli, pa za 20 posto, pa ponovo od 10 posto. Sada već sedmu godinu kako nas maltretiraju“, kazao je Zijad Arapčić, predsjednik Saveza osoba sa invaliditetom FBiH

Drugim riječima, dvije osobe sa identičnim oblikom invaliditeta imaju različita prava ovisno o tome šta je uzrok invaliditeta, te da li je nastao kao posljedica ranjavanja u ratu i na borbenoj liniji, ili pak u mirnodopskom periodu. A nepostojanje odgovornosti u našoj zemlji, najveći je problem smatra Arapčić, zbog čega ima i poruku za sve neratne invalide koji su ostali bez primanja u posljednjih osam godina.

„Da pozovemo ljude, sve one koji nisu u mogućnosti ili ne znaju da mogu da ostvare svoje pravo, da im se pomogne da pokrenu postupak. Mogu nam se obratiti u naše udržuženje u Tuzli ili u drugim gradovima na području FBiH. Ima ljudi koji su umrli a porodice od tog umrlog koji je imao to pravo i ne znaju da mogu da pokrenu postupak kroz ostavinsku raspravu i da dođu do tih sredstava“, tvrdi Arapčić.

Postupak će biti dugotrajan, poručuje Arapčić, ali iskreno vjeruje da će prva presuda koja u ovom slučaju bude donesena otvoriti vrata svima koji su izvedeni iz prava sa 60, 70 i 80 posto tjelesnog oštećenja, da ih nekada u budućnosti ponovo ostvare. U konačnici našu državu na to obavezuje Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju smo već odavno potpisali.