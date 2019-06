Oštećen most kod Filozofskog fakulteta u Tuzli – saobraćaj obustavljen do daljnjeg

Most na rijeci Jali koji povezuje Filozofski fakultet i Gradsku upravu Tuzla, do daljnjeg je zatvoren za saobraćaj, zbog sumnje da je oštećen uslijed velike količine čvrstog otpada koje je zbog obilnih padavina nosila voda duž korita rijeke Jale. Primjećene su pukotine na betonskoj konstrukcviji mosta zbog čega su na terenu vještaci građevinske struke koji vrše uviđaj. Da će most biti zatvoren do daljnjeg, potvrdili su nam i u MUP-u TK, gdje su nam kazali kako je ovo jedina saobraćajnica na kojoj se ne odvija saobraćaj u TK.

O ovom događaju oglasili su se i iz Gradske uprave grada Tuzla:

Na mostu preko rijeke Jale na transverzalnoj saobraćajnici u ulici ZAVNOBiH-a, odnosno mostu između Filozofskog fakulteta i zgrade Gradske uprave, nivo vode je bio za oko 50 cm iznad kote donje ivice betonske konstrukcije mosta. U toku dostizanja navedenog vršnog nivoa Jala je nosila veliku količinu krutog otpada, višemetarskih debala i drugog materijala.

Nakon djelimičnog opadanja vodostaja primijećeno je oštećenje na uzvodnom glavnom betonskom nosaču mosta, na način da su vidljive dvije kose pukotine, kao i oštećenja završne obrade nosača. Imajući u vidu da trenutno nije moguće utvrditi o kojem stepenu oštećenja mosta se radi, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je, u saradnji sa MUP-om TK, izvršila obustavu kolskog i pješačkog saobraćaja preko ovog mosta.

Shodno trenutnim vremenskim uslovima i prognozi vremena za narednih nekoliko dana, saobraćaj preko ovog mosta će biti zatvoren minimalno sedam dana, odnosno do sticanja uslova za pregled i utvrđivanje stanja konstrukcije mosta. Nakon pregleda i utvrđivanja stepena oštećenja, donijeće se odluka o narednim aktivnostima o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Kritično je bilo na podruju općine Gračanica, na saobračajnici u blizini Termoelektrane Tuzla, kao i na tzv. Pingi u Tuzli, ali se trenutno saobraćaj odvija nesmetano na svim dionicama.