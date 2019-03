Otvorena izložba “Žive smo” – pokazatelj ženske hrabrosti, volje i pobjede

Povodom 20.-togodišnjice postojanja i rada tuzlanskog Udruženja „Snaga žene“ u Galeriji „Mandžić“ danas je otvorena izložba „Žive smo“. Ovaj foto-dokumentarni izražaj na najslikovitiji način predstavlja pobjedu žena nad problemima i traumama koje su ih tokom rata, ali i u postratnim vremenima zadesile.

“Kroz ovu foto-dokumentarnu izložbu pokušavamo pokazati da su žene bez obzira na ratna stradanja, traume i nasilje koje su preživjele, dobrom rehabilitacijom pronašle svoj put. Put je njihov život. One su pokazale izuzetnu snagu, volju i hrabrost da se suoče sa stvarnošću i događajima, ali i traumom koju su preživjele i da danas govore otvoreno o tome.” – kazala je Branka Antić Štauber, predsjednica Udruženja „Snaga žene“.

Izložba koja će petnaest dana biti izložena u Galeriji „Mandžić“ svjedoči ženskoj hrabrosti, volji i upornosti da se, i pored zlostavljanja, maltretiranja, ratnih strahota i diskriminatornog društvenog položaja, žene izdignu i izbore za svoje mjesto u Bosni i Hercegovini.

“U toku rata žene su bile u katastrofalnom položaju, sada su one osnažene jer se s njima radilo mnogo. One danas zauzimaju stavove, bore se za svoja prava i rade na unapređenju svog položaja u društvu. Recimo, jako je malo silovatelja, zbog kojih su pojedine žene žrtve silovanja, dobilo zaslužene kazne. Na tome se mora raditi i to se mora mijenjati. Baš kako je rađeno svojevremeno i u Njemačkoj.” – rekla je za RTV Slon Cornelia Suhan, fotografkinja i predsjednica Udruženja „Vive žene“ Dortmund.

Postavka koja govori o snovima, nadama, čežnji, ali i javi, stvarnosti i budućnosti, uskoro će biti izložena u NLB banci, na Univerzitetu u Tuzli, a nakon čega će biti predstavljena i publici u Sarajevu.