Otvorena prva regionalna IT konferencija „Tech Cruise“

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović danas je otvorio prvu regionalnu konferenciju „Tech Cruise“. Ovaj događaj mjesto je susreta privrednika iz zemlje i regije, javne uprave i vrhunskih stručnjaka iz područja informatike i digitalnog marketinga. Osim premijera Tulumovića, svečanosti otvorenja Konferencije prisustvovali su ministar privrede Asmir Hasić i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac.

Kako navode organizatori, više od 50 predavača će posjetiteljima ponuditi zanimljiv program sa temamam koje će biti interesantne predstavnicima javnog i realnog sektora, a među učesnicima će se naći neka od najznačajnijih regionalnih i svjetskih imena.

„Tech Cruise predstavlja jedinstvenu priliku za B2B i networking među kompanijama, kao i upoznavanje sa dobrim praksama nekih od vodećih BH kompanija iz oblasti proizvodnje, trgovine, finansija, turizma i uslužnih djelatnosti koje se susreću sa mijenjanjem i trasformacijom različitih procesa svih sektora u okviru ekonomije, dajući potpuno drugi pravac i dimenziju u odnosu na tradicionalno poslovanje“, navode iz kompanije Imel d.o.o. Lukavac, koja je organizator Konferencije.

Konferencija predstavlja platformu za promovisanje mogućnosti koje donosi digitalna trasformacija, uštede i prednosti koje sa sobom donosi korištenje savremenih tehnologija, te upoznavanje sa četvrtom industrijskom revolicijom i šta nam ista donosi.

„Ovo je jedinstven IT događaj, i nama u Tuzlanskom kantonu predstavlja posebno zadovoljstvo što je ovakav događaj organiziran upravo ovdje. To također dokazuje da smo mi u Tuzlanskom kantonu svjesni važnosti i okrenuti obrazovanju IT stručnjaka i uopće „linkovanju“ stručnjaka u drugim oblastima sa IT ekspertima, vođeni činjenicom da se danas svaka privredna grana oslanja na upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Očekujemo da ova konferencija stimuliše diskusije o idejama i modelima za razvoj informacijske sigurnosti, visoke tehnologije i novih marketinških platformi, „pametnih“ okruženja, tehnologija u nastajanju i multimedijskih komunikacija. Istovremeno, Konferencija je i prilika da sagledamo gdje se u ovom trenutku nalazimo kao privreda i društvo, koliko smo iskoristili potencijale digitalne ekonomije i u kojoj smo fazi stvaranja digitalnog društva, te kako možemo kvalitetnije i bolje iskoristiti priliku koju nam pruža primjena digitalnih tehnologija“, rekao je u uvodnom obraćanju premijer Tulumović, te svim gostima poželio dobrodošlicu u Tuzlanski kanton.

Kada je u pitanju sadržaj Konferencije, svjetski stručnjaci koji se bave cyber sigurnošću održat će između ostalog predavanja o rizicima u modernom poslovanju i cyber sigurnosti kao faktoru na koji se ne daje dovoljna pažnja, a posljedice toga su sve učestaliji napadi i ucjene. Također, regionalni eksperti iz digitalnog marketinga govorit će o uslugama i mogućnostima koje nude digitalni mediji, pretraživači i društvene mreže kao što su Google, Instagram, Facebook.

„Tech cruise“ se održava na jezeru Modrac kod Lukavca a trajat će do subote 21. septembra.