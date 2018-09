Otvorena radnja EmGallerie u Tuzli: Uređenje doma na dohvat ruke!

Vaš dom je ogledalo vaše kreativnosti i jedinstvenosti. Od njegovog uređenja zavisi i ambijent u kojem svakodnevno boravite. No, ne brinite. Uređenje doma nije bilo nikada lakše. U tržnom centru Tuzlanka otvorena je radnja koja odiše luksuzom i elegancijom, a koja će vam omogućiti da osvježite svoj dom i učinite ga posebnim. Da je objekat stvaran i rađen s ljubavlju vidljivo je na svakom pedlju, a to i jeste ideja vodilja EmGalleria.

”Vođeni idejom da svi kreiramo svoje vlastite bajke ja sam kreirala EmGallerie kako bi svako od svog doma mogao napraviti neku priču bajkovitu u kojoj bi mogao da uživa svaki dan i da ono što se nalazi u njihovom domu da budu sretni i zadovoljni tim stvarima,” rekla je Emina Jakubović, vlasnica radnje EmGallerie.

Među tim stvarima je i kolekcija posebnog namještaja, dekoracija i tapeta. Em Gallerie će vam pomoći da vaš dom bude doveden do neprepoznatljivosti. No, to zasigurno nije sve. Mlada ekipa EmGalleria radi i dizajn enterijera, 3D nacrte, a sav izloženi namještaj pažljivo je biran. Kolika se pažnja posvećuje detaljima pokazuje činjenica da ovdje možete pronaći čak i svileno cvijeće. Sve je to preporuka da posjetite objekat u T.C Tuzlanka – poručuju kreativci EmGalleria.

”A isto tako im poručujem da svoje domove ne posmatraju kao mjesta gdje spavaju nego kao njihove oaze mira, gdje mogu biti svoji i opustiti i odmoriti se nakon svih obaveza,” zaključuje Emina.

Dio EmGallerie ekipe koja svojim stvarima od vašeg doma može napraviti oazu mira je i Sabina Čovrković. Ona je dio tima od samog početka stvaranja posebne priče, a mi smo je pitali kako je raditi u ovako šarolikom ambijentu.

”U ovakvom ambijentu je jako inspirativno raditi. Svakim danom učim nešto novo. Samim tim sam naučila o uređenju enterijera pa sam naučila i kako poboljšati vlastiti dom.” objašnjava Sabina Čovrković,

No, naučiti poboljšati vaš dom možete i vi. EmGallerie je tu zbog vas, da biste i vi živjeli u svojoj bajci, te da bi uživali u svom životnom prostoru. Nakon posjete EmGalleriu vaš dom će doživjeti potpunu transformaciju!