Otvorena renovirana sala za rješavanje građanskih pitanja u policijskoj stanici Kladanj

Pitanja u vezi sa izdavanjem ličnih karata, vozačkih dozvola, registracije motornih vozila, putnih isprava i sl. građani Kladnja ubuduće će rješavati savremenoj i moderno uređenoj šalter sali u objektu Policijske stanice u Kladnju.

Otvaranjem renovirane šalter sale u policijskoj stanici u Kladnju okončana još jedna etapa značajnog projekta Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova, koji za cilj ima da se Odjeljenja za administraciju policijskih stanica na nivou MUP-a TK-a, koji su zaduženi za izdavanje ličnih dokumenata i rješavanje drugih građanskih stanja u prostorije MUP-a, vrate u prostorije policijskih stanica, kao što je to i ranije bio slučaj.

„Mislim da je realizacija ovog projekta u stanici u Kladnju okončana na zadovoljstvo, prije svega svih građana, a onda i svih uposlenika, jer će svi oni ubuduće imati znatno bolje uslove, kako za rješavanje svojih potreba i pitanja, tako i za svakodnevan rad. Do sada smo realizirali ovakve projekte u Banovićima, Lukavcu, Tuzli, Kalesiji, a evo danas to činimo i u Kladnju. Ovakve sale osim ovog navedenog, imaju još jedan važan značaj, a to je da njihovim otvaranjem i preseljenjem ovih aktivnosti u objekte MUP-a i policije, pravimo i značajne finansijske uštede u Budžetu TK“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, dodajući da vrijednost ovog projekta u Kladnju iznosi oko 150.000 KM.

„Zadovoljstvo mi je da su građani dobili jedan ovakav prostor kojem će brže, lakše i dostojanstvenije ostvariti svoja prava, a zaposlenici su dobili kvalitetan i ugodan prostor za svoj rad. Uz sve ovo do sada je urađeno mnogo i na materijalnom i ljudskom opremanju Policijske stanice Kladanj i mi smo time zadovoljni“, rekao je načelnik Općine Kladanj Jusuf Čavkunović, te se zahvalio ministru i Vladi na dosadašnjem razumijevanju.

Imajući u vidu iznos sredstava koji se do sada izdvajao za zakup prostora u poštama, te iznos sredstava koji je uložen u rekonstrukciju i adaptaciju ove sale, očekuje se veoma brz povrat investicije.

„Zadovoljstvo mi je vidjeti da realizacija ovog velikog projekta ide predviđenom dinamikom i da nema značajnijih odstupanja. Cilj ovog projekta u konačnici je vratiti Odjeljenja za administraciju policijskih stanica na nivou MUP-a TK-a, koji su zaduženi za izdavanje ličnih dokumenata i rješavanje drugih građanskih stanja u prostorije MUP-a, njegovom ćemo realizacijom ostvariti značajne finansijske uštede“, rekao je premijer Suljkanović i dodao da je Vlada do sada značajna sredstva uložila u materijalno tehničko opremanje policijskih službenika.

Tokom posjete Kladnju delegacija Vlade susrela se i sa načelnikom Čavkunovićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Mujom Buševac. Tokom sastanka razgovarano je o projektima koji su u planu realizacije tokom ove godine.

Premijer Suljkanović je rekao da će Vlada, kao što je to bio slučaj i do sada, u skladu sa mogućnostima i stanjem u budžetu, pomoći realizaciju projekata na području ove općine.