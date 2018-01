Otvoreno pismo Saveza sindikata premijeru FBiH

Savez samostalnih sindikata uputio je otvoreno premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću, naglašavajući da su Sindikat i njegovo rukovodstvo i formalno i stvarno nestranački kadar, orijentisani isključivo prema radnicima i sindikalnim organima i tijelima, te se ne povode za stavovima bilo koje stranke.

Reagirajući na nedavne premijerove izjave, iz Saveza samostalnih sindikata navode da je osnovna obaveza sindikata koju on ispunjava briga o radno-pravnim odnosima i socijalnim pitanjima koja se tiču radnika, naših članova.

– Tu, svakako, spadaju i zakoni koji se odnose na radnike i njihov socijalni, materijalni ili društveni položaj. Tako je naša obaveza bila i jeste da se bavimo i Zakonom o radu, Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu, Zakonom o PIO, Zakonom o povezivanju radnog staža, Zakonom o štrajku, Zakonom o stečaju, ali i drugim zakonima koji su lex specialis. Ovo znači da se sindikat itekako mora baviti Zakonom o PIO, između ostalog, i jer nam je to obaveza i mogućnost određena međunarodnim konvencijama. Da ste premijeru ovo znali ili da ste tražili informaciju od nas, onda ne biste davali izjave u svoje, a ne u ime Vlade na čijem ste čelu o tome da se sindikat ne treba baviti Zakonom o PIO i da prati jednu stranku, odnosno SDP – navodi se u pismu.

Postavljaju i pitanje Zašto Vlada Federacije BiH “osjeća strah i izbjegava napraviti probni izračun visine penzija po novom Zakonu o PIO”.

– Zašto ne želite pogledati istini u oči i priznati da je u realnom sektoru, ali i nekim drugim djelatnostima, plata uvijek bila niža od prosjeka Federacije, te će automatski ti radnici imati manje bodova koji će se dodijeljivati za iznos plate kod obračuna penzije. Više od 100.000 radnika je godinama primalo platu koja je bila u iznosu minimalne plate. Trebaju li oni ispaštati zbog toga? Treba li ih i nakon odlaska u penziju nastaviti kažnjavati, jer će po Prijedlogu zakona oni dobiti 0,5 bodova umjesto 1 boda. Za njihove plate nisu krivi oni, već poslodavci koji su ih isplaćivali u tom iznosu, vlasti koje su to tolerisale i nisu stvarale ambijent poštenim poslodavcima da lakše posluju. Zato tražimo da osnov za izračun penzije bude prosječna plata u realnom sektoru – navodi se u pismu.

Također pitaju “zašto moraju ispaštati radnici koji moraju ići u prijevremenu penziju”.

– Govorimo o onima koji su na to primorani, a ne onima koji to rade isključivo zbog vlastite želje. Tim radnicima su radni uslovi vrlo loši, rade najteže i najopasnije poslove, a novim Zakonom će biti kažnjeni po dva osnova: neće imati bodove za godine ranijeg odlaska u penziju i penzija će im biti četiri posto niža za svaku godinu ranijeg penzionisanja. Zašto oni koji su branili ovu zemlju imaju 0,5 bodova za godinu učešća u odbrani države umjesto 1 boda? Znači, kažnjavaju se jer su učestvovali u odbrani zemlje. U vezi sa argumentacijom koju smo slušali posljednjih dana o tome “koliko je uplatio doprinosa, tolika će biti i penzija”, ne možemo a da ne pitamo: “Zašto iz Udruženja penzionera nisu ovo postavili kao glavni argument nakon rata?” Da jesu, danas ne bismo imali gotovo 60 posto penzionera sa minimalnom penzijom. Većina radnika je do rata imala približno jednak iznos uplata u Fond PIO. Ovakvim Prijedlogom zakona je najveći broj onih kojima penzionisanje tek slijedi osuđen da prima minimalnu penziju, koja je po svim mjerilima nedostatna za normalan život – stoji u pismu.

Znajući sve ovo, navodi se, bilo je i logično i jedino ispravno o Zakonu o PIO razgovarati sa onima koji predstavljaju sve one koji će tek ići u penziju, a to je sindikat.

– Upozoravamo Vas i Vaše savjetodavce da je sindikat, kao socijalni partner, zaštićen međunarodnim konvencijama i domaćim zakonodavstvom. S toga smo spremni zaštitu našeg djelovanja tražiti u skladu sa međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima, a svi oni koji iznose neistine će odgovarati – navodi se u pismu koje potpisuje Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata.

