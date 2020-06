Ovogodišnja Likovna kolonija ‘Breške’ prilika za afirmaciju domaćih umjetnika

Međunarodna likovna kolonija “Breške“, njeno XXI izdanje u kojem sudjeluje 13 umjetnika, večeras će biti svečano zatvorena, a posjetiteljima će biti predstavljeno tridesetak novih umjetničkih djela mladih umjetnika, akademskih slikara iz BiH.

Ova umjetnička kolonija koju više od dvadeset godina organizira HKD Napredak Tuzla postala je istinski kulturni, povijesni i turistički brend Tuzle i cijele BiH na koju se umjetnici uvijek rado vraćaju.

-Nakon više od dva desetljeća održavanja Međunarodne likovne kolonije Breške, zbog specifične epidemiološke situacije, naša kolonija po prvi put je okupila samo umjetnike iz BiH. Smatram da time nije ništa izgubila. Čak što više, ovo je bila sjajna prilika da afirmiramo i upoznamo naše domaće umjetnike, da posjete Tuzlu, Breške, da upoznaju jedni druge, da razvijaju neka nova poznanstva i na taj način se povezuju – kaže u razgovoru za Fenu predsjednik HKD Napredak Glavna podružnica Tuzla Ivica Kovačević.

Upornost i ambicija HKD Napredak Tuzla da održi i ove godine Likovnu koloniju, koja traje šest dana, donijela je veliko oduševljenje među kulturnim radnicima. Umjetnici ističu da je posljednjih mjeseci kultura naglo zaustavljena, a galerije i muzeji zatvoreni.

-Nama je naša kolonija jako važna i to je naš kapitalni projekt. Ona je u ovih dvadeset godina prepoznata i van granica BiH, a institucije nam pružaju materijalnu pomoć. Koloniju redovito pomaže Federalno ministarstvo kulture i sporta, a unutar Napretkove obitelji, Likovna kolonija Breške je među deset najvažnijih projekata za cijelo HKD Napredak. Takav odnos prema koloniji nas veoma raduje i ohrabruje i daje motivaciju da, bez obzira na okolnosti, ne odustanemo od njenog organiziranja – kaže Kovačević.

Proteklih dvadeset godina Likovna kolonija Breške je iznjedrila oko 700 umjetničkih djela. Mnoga djela krase galerije i obrazovne institucije diljem BiH i od njihove prodaje mnogi nadareni učenici i studenti su stipendirani. Također, u koloniji je sudjelovalo stotine umjetnika iz različitih europskih zemalja, a fundus koji danas Napredak u Tuzli baštini jedan je od najbogatijih umjetničkih paviljona u BiH.

-Nama ljudi često govore da je Napredak u Tuzli istinski kulturni brend, jer se stalno trudimo organizirati i izložbe, koncerte. Želimo ugostiti umjetnike, jer to uvijek bude jedna lijepa priča koju šaljemo putem medija u cijelu BiH. Napredak nekad možda više radi nego neke institucije kulture koje imaju stalna osigurana sredstva i proračune. To je nama nekada velika motivacija, ali isto tako i velika obveza da nastavimo tako. To i jeste naša misija – istaknuo je Kovačević.

Vizija Napretka u Tuzli je da se sada napravi valorizacija umjetničkih djela koja su nastajala na Međunarodnoj likovnoj koloniji Breške. Iz bogatog Napretkovog umjetničkog fundusa će tako biti izdvojena najkvalitetnija djela koja će putovati u zemlje regije i biti predstavljena u brojnim galerijama.

-A sva druga djela ponudit ćemo na jednoj širokoj aukciji. Ponudit ćemo ih našim ljudima u BiH, ljudima koji vole umjetnost. Sredstva koja prikupimo na taj način iskoristit ćemo, naravno, za pomoć mladim ljudima – dodao je Kovačević.

Grad Tuzla i Vlada Tuzlanskog kantona Međunarodnu likovnu koloniju “Breške“ su proglasili kulturnim događajem od značaja za TK.

-Uspjeli smo se na ovoj kulturnoj mapi regije i BiH lijepo pozicionirati i uvijek nailazimo na susretljivost gradskih službi, gradonačelnika, kao i Ministarstva kulture i nadležnog ministra Srđana Mićanovića te samog premijera. Također, i mi se trudimo biti što bolji domaćini. To nam je odmah referenca, da svi ljudi koji dođu ovdje, nas negdje drugo preporuče. Mi stalno dobijamo pozive ljudi koji su čuli za nas, žele doći, čuli su pozitivna mišljenja o našoj koloniji – rekao je predsjednik tuzlanskog Napretka.

Osim neupitne potpore institucija, veliki oslonac organizatorima Kolonije su župnik župe Breške fra Marko Antić, Franjevački samostan Tuzla, a posebnu podršku u organizaciji pružaju mještani Brežaka koji umjetnike ugoste u svojim obiteljskim domovima te ih svaki dan obraduju tradicionalnim brežačkim, odnosno tuzlanskim jelima.

Međunarodna likovna kolonija “Breške“, kako ističu organizatori, želi povezivati sve narode i nacije, posebno mlade umjetnike.

-Umjetnost ne poznaje granice. Umjetnost je univerzalna i takva mora ostati. S druge strane, iako Hrvatsko kulturno društvo Napredak u svom imenu ima odrednicu ‘hrvatsko’, Napredak je još od svog stvaranja bio otvoren prema svakom dobronamjernom čovjeku. Nikada nismo postavljali granice niti gajili predrasude prema bilo kome – poručuje Kovačević.