Ovogodišnji urod šljive smanjen od 40 do 70 odsto

Niske temperature zraka koje su zabilježene tokom proljeća, dok je šljiva bila u cvatu, uzele su svoj danak, pa se ove godine očekuje znatno manji urod.

Ibarahim Latifović iz Poljoprivredne zadruga ”Late” Gradačac naglašava da je kod sorte ”ljepotica” smanjen urod za 40 posto od očekivanog, a kod sorte ”stanley” između 60 i 70 posto, što po njegovim riječima znači da je urod 30 do 40 posto.

Budući da je ovo ljeto izuzetno toplo i sušno, to dodatno komplikuje situaciju.

”Na oblik ploda i na samu krupnoću i kvalitet utiču visoke temperature. Na ovim temperaturama i sami ljudi na njivi, koji rade na berbi, ne mogu postići željeni efekat, što svakako poskupljuje produkt, ali moramo shvatiti da to nije do nas, to je viša sila”, smatra Latifović.

Zbog svega navedenog, ove godine je otkupna cijena šljive sa 50 ‘skočila’ na 85 feninga po kilogramu. Ipak, ne postoji bojazan za plasman šljive. Zbog izuzetnog kvaliteta ovo voće je veoma je popularno u Evropskoj uniji.

”Mi najviše radimo za njemačko tržište. Što se tiče evropskih država vrlo malo smo radili za Češku i Austriju, ali naši glavni kupci su u Njemačkoj”, kazao je Latifović.

Šljive koje se izvoze iz Gradačca najbolje su u Evropi, tvrde domaći otkupljivači. Ipak, napominju da bi bilo moguće dodatno razviti ovu granu poljoprivrede za što je potrebna pomoć države.

”Poljoprivrednika treba podići na jedan nivo gdje on može sam uz našu pomoć da proizvede kvalitetan proizvod, tako da bismo mi imali sa čime nastupiti na tržištu. Mi nismo sami, npr. u Njemačkoj i u februaru imate svježu šljivu. Tu pored nas su veliki proizvođači šljive Srbija i Mađarska”, naglasio je Latifović.

Treba napomenuti da domaći proizvođači vode računa o kvalitetu šljive koja se izvozi, dok otkupljivači ovog voća veliku pažnju posvećuju procesu pripreme za izvoz. Određuje se kakvoća i kvalitet, datum berbe, vrši se ravnomjerno pothlađivanje šljiva na temperaturi od dva stepena kako bi proizvod bio spreman za plasman na tržište zemalja Evropske unije.

